Időjárás: elmarad a vénasszonyok nyara, lehűl az idő

Országszerte hűvösebb lesz az idő a következő két hétben, mint ilyenkor általában, a napokban csapadék is várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) október 11-e és 24-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.



Erdélyben és Máramarosban keddtől a hét végéig az ilyenkor megszokottnál alacsonyabb, 10-13 Celsius-fokos átlagos nappali csúcshőmérséklet várható. Jövő hétfőtől enyhe felmelegedés kezdődik, 15-17 Celsius-fokig nő a nappali csúcshőmérséklet. Éjszaka 2-5 fokig hűl a levegő, Kelet-Erdélyben akár fagyhat is. Elszórt esőzésekre ezen a héten lehet számítani.A Bánságban és Körös-vidéken a hét folyamán 12-15 fokos nappali csúcsértékek várhatók, éjszaka 4-7 fok lesz. Október 18-ától 22-éig fokozatos felmelegedésre lehet számítani, 18-19 fokos maximumokkal és 7-9 fok körüli minimumokkal. Kedden, majd 14-e és 17-e között gyakrabban fog esni, jövő héten csak elszórt esőzések várhatók.A hegyekben az évszakhoz képest hidegebb lesz, a nappali csúcshőmérséklet 2-5 fok között alakul, éjszaka akár mínusz 3 fokig is lehűlhet a levegő. Október 20-ától itt is enyhül az idő, nappal 7-8 fok, éjszaka 1-2 fok lesz. Kedden, csütörtökön és pénteken eső, havas eső, a gerinceken havazás várható. Október 17-e után csak elszórt esőzések fordulhatnak elő.