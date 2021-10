Ismét Új Szent János csontjaival küzdenek a koronavírus ellen Szucsáván

Idén is körbehordozták Szucsáva városában Új Szent János hamvait, mivel - az egyház és a polgármester szerint - tavaly is segített ez a módszer alább vinni a koronavírus-rátát a városban.



Az ereklyék körbehordozásáról a szucsávai érsekség döntött, miután a városban és a megyében ismét elterjedt a vírus (vasárnapi adatok szerint Szucsáván 6,82-es volt vasárnap a fertőzöttségi ráta). A szent csontjait hordozó autó egy ikonnal kísérve, és virágokkal díszítve több helyszínre is kiszállt a városban, sőt, a megyei sürgősségi kórház udvarára is elvitték.Ion Lungu polgármester nemrég azt nyilatkozta , hogy tavasszal is segített a módszer a vírus leküzdésében. (via Monitorul de Suceava