XII. Székelyföldi Napokra készülnek – „A komaság jegyében”

2021. október 8. és 17. között Hargita, Kovászna és Maros megyék tanácsai és a hozzájuk tartozó kulturális intézmények immár 12. alkalommal szervezik meg a Székelyföld Napokat, ezúttal „a komaság jegyében” mottó alatt. A komaság ugyanis egyedülálló intézménye a székelységnek, sajátos szociális védohálója, biztosítási rendszere. A tavalyi rendhagyó, jórészt az online térben megvalósuló rendezvénysorozattal ellentétben, idén a szervezok újra a valós eseményeknek, találkozásoknak szántak foszerepet, természetesen a megfelelo járványügyi óvintézkedések betartásával:



"A komaság lényege az egymás iránti felelosségvállalás. Ezt a gondolatot szerettük volna idén megerosíteni, hiszen a járvány átszabta a kapcsolati hálónkat is, keressük kutatjuk azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek segítenek visszaépíteni korábbi életünket. A komaság jegyében intézményeink átlépik a megyehatárokat, viszik hozzák a produkciókat, amelyek székelyföldi értékeinket hirdetik, megmutatják tehetséges alkotóinkat." – magyarázta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.Kovászna megyében 19 településen 37 eseményre kerül sor, a szlogen jegyében pedig 6 produkcióval gazdagítják más megyék programjait, illetve 7 más megyebeli eseményt hoznak el a háromszéki közönségnek. Akárcsak elozo években, idén is sok olyan kisebb településre jutnak el kulturális programok, ahol az év nagy részében ritkán vagy egyáltalán nem zajlik muvelodési esemény, sot, a Brassó megyei szórványba is eljutnak. A vidéki események mellett, a Székelyföld Napoknak idén is vannak kiemelt nagyrendezvényei: Kovászna megyében ide sorolható a II. Visor Fotófesztivál, amelynek keretén belül a három székely megye összes fotóklubbja együtt állítja ki alkotásait, a Kárpát-medence szintu részvétellel megrendezett Csoma tárlat, amely idén a „Mi a te mítoszod?” címet viseli, valamint a foszervezo Kovászna Megyei Muvelodési Központ által idén is kezdeményezett Táncoló és Zenélo Székelyföld programsorozat, amely a Hagyományok Háza Erdélyi Hálózatával és a két testvérmegye kulturális intézményeivel partnerségben szervezik meg egész Székelyföldön.Azt mondtuk 2008-ban, hogy Székelyföldet építjük és errol az elhatározásról nem mondtunk le, ezen az úton járunk. Folyamatosan keressük azokat az eseményeket, programokat, értékeket, amelyek jelképeznek, összekötnek minket. Ezeken keresztül tudjuk felmutatni, hogy van egy egységes Székelyföld, ahol van akarat, van múlt, jelen és jövo. A Székelyföld Napok programsorozat keretében ebbe nyújtunk betekintést, erre hívunk haza mindenkit, illetve az online térben minél többen betekintést tudnak nyerni a kultúránkba, a hagyományorzésbe, a mindennapjainkba. Remélem, hogy a 2021-es rendezvénysorozat által is megerosítést nyerünk mindannyian, hogy Székelyföldön élni érdemes!” - hangsúlyozta a következetes munkát Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.Hargita megyében több mint hatvan eseményt tartanak a megye valamennyi településén, illetve számos rendezvényt a szomszédos megyékbe is elvisznek.Csíkszéken a Hargita Megyei Kulturális Központ 19 programot szervezett: két programot fogadnak Kovászna megyébol, amelybol egyiket Gyimesbükre viszik, hiszen nagyon fontosnak tartják, hogy e csángó települést is bevonják a Székelyföld Napok eseményeinek helyszínei közé, három programot Kovászna, másik hármat pedig Maros megyébe küldenek. Ugyanakkor a Gyimesekben és Csíkban is gazdag rendezvénykínálattal készülnek: lesz hagyományos vásár a Fiság mentén, káposztavásár Szépvízen, bábszínház, színház, kiállítás, komolyzene gyermekeknek. Partnerek a Mária út - konferencia szervezésében is, amely Csíksomlyón zajlik majd. Udvarhelyszéken a Hargita Megyei Hagyományorzési Forrásközpont 10 településen 18 rendezvényt szervez. A Maros Muvészegyüttes Mátyás király álruhái címu eloadását Zetelakán és Szentegyházán fogadják, Kézdivásárhelyre pedig az Erdovidéki hétköznapok - dokumentumfotó- kiállítást, illetve Jánó Kinga Erdovidék népzenéje c. eloadását küldik.A Gyergyószárhegyi Kulturális és Muvészeti Központ idei kínálatában 26 esemény szerepel 12 településen, a bábeloadásoktól a gyerekkoncertekig, a gyerekrajzpályázatoktól a hivatásos fotókiállításokig. Helyet kaptak a helyi kezdeményezések is, mint a híres Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivál, valamint a gazdanapok Csomafalván és Remetén. A Jerika ko legendája táncszínházi eloadás három helyszínen lesz látható, de sor kerül az Erdélyi Fotográfia Múzeumért Egyesülettel közösen szervezett XX. Századi pillanatok Gyergyószék életébol régi fotográfiákon címu szabadtéri fotókiállításra is.Mindennél nagyobb szükség van most a Székelyföld Napok rendezvénysorozatra.” - jelentette ki Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke. Identitáserosíto szerepe mellett, összetartozástudatunkat is erosíti és visszacsempészi a normalitást az életünkbe. Térségünk értékeinek népszerusítése mellett, elismerjük muvészeink munkáját és megerosítjük bennük, hogy szükségünk van alkotó energiáikra, a valóság muvészi eszközökkel való újraértelmezésére. Az Orbán Balázs díjjal pedig a nehéz idokben is emberi tartást, nemzeti hitvallást felmutató személyiségek munkásságát ismerjük el, ennek a díjátadónak idén Maros megye a házigazdája.”A díjátadó ünnepséget 2021. október 17-én 17 órától tartják a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Marosvásárhelyen kívül Marosszentgyörgyön, Mikházán, Mezomadarason, Mezobodonban és Szovátán szerveznek eseményeket. A Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó intézmények könyvbemutatókkal, néptánceloadásokkal, kerekasztalbeszélgetéssel, népviseleti kiállítással, fotókiállítással, gyerekfoglalkozásokkal, bábeloadással és tematikus tárlatvezetéssel, illetve szimfonikus koncerttel készülnek.