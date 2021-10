A véleménynyilvánítás szabadságáért küzdő újságírók kapták a 2021-es Nobel-békedíjat

Maria Ressa fülöpszigeteki-amerikai és Dmitrij Muratov orosz újságíró kapja a 2021-es a Nobel-békedíjat - jelentette be a Storting, a norvég parlament által megválasztott öttagú bizottság illetékese, Berit Reiss-Andersen. A Nobel-békedíjról azért döntenek ők, mert annak alapításakor Norvégia és Svédország uniót alkotott.



The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT