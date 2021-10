Mostanra ért, ha nem is a világ végére, de az antarktiszi kutatóállomásra az AstraZeneca oltása

Az Antarktiszon lévő brit kutatóállomás tudósai is megkapták végre a vakcináikat.



Kilenc hónappal azután, hogy az oltást bevezették, megkapta az AstraZeneca vakcináját az a 23 kutató és műszaki, adminisztratív személy, akik az Antarktiszon lévő Rothera kutatóállomáson dolgoznak – adta hírül a BBC nyomán a HVG. Az oltások több mint 10 ezer mérföldes utat tettek meg, és többszöri átszállítással érték el a Föld legdélibb települését. Az első adag vakcinát az állomáson tartózkodó orvos adta be. A fagyos kontinens – leszámítva a chilei bázison történt néhány fertőzéses esetet – Covid-mentes térség volt eddig, és a tudósok azt szeretnék, hogy ez a továbbiakban is így maradjon. Közeledik a nyári időszak a déli féltekén, így a nyári kutatószezon is, emiatt szükséges a megfelelő védettség megszerzése, és újra szigorítani kell az egészségügyi protokollon.Így például az Antarktiszra hamarosan felszerelést, élelmet szállító RRS Sir David Attenborough nevű hajó legénységének karanténba kell vonulnia, mielőtt útnak indulnak a rakománnyal, és a karanténkötelezettség a továbbiakban minden, a déli kontinensre induló kutató esetében fennáll.