Az aszimmetrikus organokatalízis kidolgozásáért járt a 2021-es kémiai Nobel

A német Benjamin List és a brit David W.C. MacMillan nyerte a 2021-es kémiai Nobel-díjat az aszimmetrikus organokatalízis kidolgozásáért – jelentették be Göran Hansson, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára szerda délben.



BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge