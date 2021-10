Árt a gyerekeknek, és elősegíti a társadalom polarizációját, mondta a Facebookról a vállalat volt termékmenedzsere

A Facebook és a tulajdonában lévő platformok ártanak a gyerekeknek, és elősegítik a társadalom polarizációját az Egyesült Államokban, a cég vezetői pedig nem hajlandók változtatni, mert fontosabbnak tartják a nyereségüket a biztonsággal szemben - mondta kedden a szenátus kereskedelmi és fogyasztóvédelmi albizottságának meghallgatásán a vállalat korábbi termékmenedzsere, kongresszusi fellépést sürgetve.



kijelentette:

bár a technológiai óriás tisztában van azzal, hogy egyes tizenévesek számára nyilvánvaló károkat okoz az Instagram, mégsem lép fel kellő mértékben ez ellen

. A félretájékoztatásról és az online felületeken észlelet gyűlöletkeltésről azt mondta, hogy

a Facebook és platformjai gyengítik a demokráciát.



A meghallgatáson azt vetette a Facebook szemére, hogy a "csillagászati nyereséget az emberek elé helyezte", és ezért nem hajtja végre platformjain a szükséges változtatásokat, valamint szándékosan elrejti a létfontosságú információkat a nyilvánosság, az amerikai kormány és a világ elől.- tette hozzá.A Facebook korábbi termékmenedzsere az elmúlt hetekben olyan - több tízezer oldalnyi - belső dokumentumokkal látta el az amerikai sajtót, amelyek állítása szerint bizonyítják, hogy az amerikai cég tisztában van a termékei által okozott károkkal. A távozása előtt titokban lemásolt dokumentumok alapján a The Wall Street Journal című amerikai napilap cikksorozatot is készített. A Facebook Haugen állításait félrevezetőnek nevezte, és hangsúlyozta: nincs bizonyíték arra a feltevésre, hogy ők lennének a társadalmi polarizáció elsődleges okai., a Facebook kommunikációs igazgatója keddi Twitter-üzenetében közölte, Haugen nem dolgozott a gyermekbiztonságon, vagy az Instagramnál, illetve nem kutatta ezeket a kérdéseket, és a Facebooknál végzett munkája alapján nincs közvetlen ismerete a témáról.Haugent demokrata szenátorok is védelmükbe vették, és a férfi bátorságát méltatták., Massachusetts állam demokrata szenátora 21. századi hősnek nevezte a volt alkalmazottat,, Minnesota állam demokrata szenátora pedig úgy vélte, Haugen lesz a "katalizátora" annak, hogy a Kongresszus lépéseket tegyen a közösségi médiára vonatkozó, évek óta megrekedt javaslatok ügyében.

(MTI)