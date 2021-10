Antitest-koktélt fejlesztett ki az Astra-Zeneca, ami a nem beolthatókat is megvédi a koronavírustól

Sürgősségi engedélykérelmet nyújtott be az AstraZeneca az amerikai gyógyszerhatóságnál egy olyan készítményére, ami a koronavírus-fertőzés kialakulása ellen használható – írja a Reuters nyomán a HVG.



A gyógyszert azok számára készítették, akiknél az oltás során nem alakult ki immunválasz, vagy meg kell erősíteni azt. Az AZD7442 nevű antitestkezelés a klinikai tesztek adatai szerint 77 százalékkal csökkentette a tünetek kialakulásának valószínűségét.

A készítmény laboratóriumban előállított antitesteket tartalmaz, amelyeket úgy terveztek, hogy hónapokig a szervezetben maradjanak.

Az AstraZeneca számos kutatást indított a vakcinafejlesztés mellett, ez pedig arról szól, hogyan lehet védeni a koronavírustól azokat, akiknek nem lehet védőoltást beadni betegségük vagy más gyógyszerrel történő kezelésük miatt.Sikerült is kifejleszteniük egy olyan, úgynevezett

hosszú hatású antitest-kombináció (Long-acting antibody, LAAB) készítményt, ami képes megelőzni a súlyos, illetve halálos kimenetelű Covid–19-fertőzést.

Az oltást aktív immunizációnak hívják, ez utóbbit pedig passzívnak. Az eljárás lényege, hogy a Covid–19-fertőzés megakadályozására képes antitesteket juttatnak a szervezetbe.Az AstraZeneca hosszú hatású antitest kombinációja, az AZD7442 jelentősen,

77 százalékkal csökkentette a tesztek során a tünetes koronavírus-fertőzés kockázatát

. A készítménnyel kezelteknél továbbá nem fordult elő súlyos szövődmény, vagy ahhoz kapcsolódó haláleset. A vizsgálatban 5197-en vettek részt, a résztvevők több mint háromnegyedének voltak olyan társbetegségei, amelyek a jelentések szerint csökkentik a védőoltásra adott immunválaszt.

Az AstraZeneca szerint az AZD7442 az első antitest-kombináció, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy potenciálisan hosszú távú védelmet nyújtson, és megelőzze a koronavírus fertőzés súlyos következményeit.

Az Oxford University és a Columbia University kutatóinak előzetes laboratóriumi eredményei azt mutatják, hogy minden jelenleg ismert vírusvariáns ellen – így a delta variáns ellen is – hatásos.Az AstraZeneca szerint a két egymást követő injekcióban beadott gyógyszer

kiegészítheti az oltási kúrát azok számára is – például a katonák számára, – akiknek tovább kell fokozniuk a védettségüket.

Az brit-svéd gyógyszergyártó közlése szerint az AZD7442 szállítására vonatkozó megállapodásokról jelenleg is tárgyalnak az Egyesült Államokkal és más kormányokkal is. A cég márciusban beleegyezett, hogy az USA-ba akár félmillió extra adagot is szállít az antitest-koktélból.Az Egyesült Államok egyébként pénzzel szállt be a fejlesztésbe, 23,7 millió dolláros finanszírozást nyújtott projekthez.