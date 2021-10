Leállt a Facebook, az Instagram és a Whatsapp is

Hétfő este egyelőre ismeretlen okok miatt bedőlt a Facebook és a hozzátartozó közösségi média felületek is, mint az Instagram és a Whatsapp.



Forrás: DC News

Forrás: biziday

A jelenségről több román portál is említést tett, mint aés aA hibajelentések aszerint főleg Európából, a Közel-Keletről és Ázsiából érkeztek, de Észak- és Dél-Amerikából is. A világ más pontjairól valószínűleg azért nem jeleztek olyan sokan, mert ott most épp éjszaka van.Érdekes egybeesés, hogy amost közölte átfogó elemzését , amelyet a New York Times is szemlézett A Wall Street ebben arról ír, hogy Facebook pontosan tudja, hogy platformjai tele vannak olyan hibákkal, amelyek kárt okoznak a felhasználóinak, viszont a giga tech cég gyakran azért hagyja figyelmen kívül ezeket, mert egyetért velük. Erre a megállapításra az oknyomozó újság a Facebook belső dokumentumait vette alapul, beleértve a kutatási jelentéseket, az online munkavállalói megbeszéléseket és a felső vezetésnek szóló prezentációk tervezetét. A dokumentumok szerint a Facebook kutatói azonosították a platform negatív hatásait, de a kongresszusi meghallgatások, ígéreteik és számos médiabemutató ellenére a cég nem javította ki őket. A dokumentumok talán a legtisztább képet nyújtják arról, hogy a Facebook problémái milyen széles körben ismertek a vállalaton belül, akár maga a vezérigazgató részéről is.