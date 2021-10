Nem Karikó Katalinék kapták az orvosi Nobelt

Az amerikai David Julius és a libanoni származású Ardem Patapoutian megosztva kapja az orvosi-élettani Nobel-díjat - jelentették be Thomas Perlmann, a stockholmi Karolinska Intézet illetékese hétfő délben. A hivatalos indoklásban az szerepel, hogy "a hőmérséklet és az érintés receptorainak felfedezéséért."



The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7