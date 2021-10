Felével csökkentheti az elhalálozás esélyét egy új covid-tabletta

Felével csökkenti a kórházba kerülés vagy a halál esélyét egy új kísérleti gyógyszer. Ez lehet az első szájon át bevehető pirula a covid ellen - írja az Euronews.



Az amerikai Merck vállalat által gyártott

molnupiravirt naponta kétszer adták a betegeknek a klinikai tesztelés során

, és minden jel arra mutat, hogy a gyógymód sikeres. Az amerikai gyógyszerügynökség is soron kívül foglalkozik a tablettával, és a vészhelyzetre hivatkozva akár két héten belül kiadhatja a használati engedélyt., az Oxfordi Egyetem infektológusa a BBC-nek nyilatkozott a szerről: "a Molnupiravir nagyon ígéretesnek tűnt a laborban, de az igazi eredményeket a humán kísérletek alatt kapjuk. Sok gyógyszer ilyenkor vérzik el. A mostani adatok mégis bíztatók."A Trump adminisztráció sokat bírált egészségügyi tanácsadója, Dr. Anthony Fauci hatalmas áttörésnek nevezte a molnupiravir kifejlesztését, azonban mindenkit nyugalomra intett. Szerinte az Élelmiszer és Gyógyszerbiztonsági Hivatalnak még meg kell vizsgálnia a kutatási adatokat.A gyógyszert eredetileg az influenza vírus ellen találták fel, de az utóbbi hetekben kiderült, hogy a covid-19 szerkezetében is képes olyan elváltozásokat létrehozni, amely megakadályozza a vírus terjedését.A Merck most azzal számol, hogy

10 millió dobozt fog legyártani év végéig. Az amerikai kormány már meg is kötött egy 1,2 milliárd dolláros üzletet a céggel.

A gyártás és a szállítás abban a pillanatban elkezdődhet, ahogy a hatóságok jóváhagyják a gyógymódot.

Az Egyesült Királyság mellett számos fejlődő állam jelezte már, hogy szeretne kapni a csodapirulákból.