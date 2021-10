Hétfőn jelenti be az Európai Gyógyszerügynökség, hogy kiknek ajánlja a harmadik oltást

Hétfőre várható az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlása a koronavírus elleni harmadik, megerősítő oltásra – jelentette be Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter pénteken Bécsben a Stella Kyriakides EU egészségügyi biztossal tartott közös sajtótájékoztatón.



Azt már a múlt héten bejelentette , a szervezet vakcinastratégiáért felelős vezetője, hogy a döntés október elejére várható.

Az EMA arról határoz majd, hogy ajánlja-e a Pfizer–BioNTech által kifejlesztett vakcina harmadik adagjának beadását is, fél évvel a második dózis után.

Ausztriában megkezdődött már a harmadik oltások beadása

– elsősorban a legkorábban beoltott időseknek és az egészségügyben dolgozóknak – egyelőre az EMA hivatalos ajánlása nélkül, úgynevezett off-label (a hivatalos alkalmazási előírástól eltérő módon történő) eljárás keretében. Ott az embereket levélben értesítik a megerősítő dózis beadéesedékességéről, amit kizárólag mRNS típusú – BioNTech/Pfizer- és Moderna-vakcinával végeznek.A 8,9 milliós országban eddig 5 417 924 ember kapta meg valamelyik védőoltás mindkét adagját, tehát a lakosság 60,65 százaléka rendelkezik teljes immunitással.Wolfgang Mückstein hangsúlyozta, hogy az elkövetkező hetek, hónapok az oltásról szóló felvilágosításról fognak szólni. Cél a lakosság átoltottságának növelése. „Az oltás hatékony és biztonságos, ez nem hit, vagy egyéni vélemény kérdése” – tette hozzá.

Magyarországon augusztus eleje óta zajlik a harmadik oltások beadása

– ezt a lehetőséget elsőként itt vezették be Európában, és nem csupán mRNS-alapú vakcinákkal oltanak, az alap oltásoktól függően valamennyi itthon elérhető vakcinát – vagyis a Pfizerét, a Modernáét, a Sinopharmét, a Janssenét, az AstraZenecáét, valamint a Szputnyik V-t is – használják erre a célra.Hogy jó-e ez a gyakorlat, arról most nem dönt az EMA, eddig a Pfizer–BioNTechen kívül csak a Moderna nyújtott be adadokat az emlékeztető oltásról.Szeptember elején az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) még azt a véleményét publikálta, hogy nincs szükség sürgősen emlékeztető oltások beadására a teljes lakosság körében. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság (FDA) szakértői tanácsadó testülete is azon a véleményen van , hogy nem szükséges mindenkinek a harmadik vakcina, vagyis a 16 éven felüliek esetében nem javasolják az általános lakosságnak az emlékeztető oltást.

A szakértők a végső szavazáson végül úgy döntöttek, hogy a harmadik oltást a 65 év felettieknek, a krónikus betegségek miatt veszélyeztetetteknek, illetve azoknak javasolják, akik különösen ki vannak téve a fertőzésnek – ilyenek például az egészségügyi dolgozók.

Romániában szeptember 28-án kezdték el beadni a koronavírus elleni oltás harmadik adagját.

Az első napon többen kérték az emlékeztető oltást, mint a vakcina első adagját.katonaorvos, az oltáskampány koordinátora keddi sajtóértekezletén elmondta: kedden délig csaknem 14 ezren jelentkeztek a harmadik oltásra, vagyis többen, mint amennyivel egy-egy nap alatt emelkedett eddig az immunizáltak száma. Az oltásparancsnok ugyanakkor rámutatott arra, hogy az első adag vakcinával beoltottak száma is emelkedik, a múlt héten több mint kétszer annyian kérték az oltást, mint szeptember első hetében.Az oltásparancsnok kijelentette: Romániában megkaphatja a koronavírus elleni harmadik adag oltást bárki, aki legalább fél éve kapta meg a Pfizer, a Moderna vagy az AstraZeneca oltóanyagának második dózisát. A harmadik dózis minden esetben mRNS alapú vakcina lesz, tehát azok is a Pfizer vagy a Moderna által gyártott oltóanyagból kapják a harmadik oltást, akit eredetileg AstraZeneca oltóanyaggal immunizáltak.