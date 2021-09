Még lehet szavazni a fiatalok kezdeményezéseire a Com’ON Kolozsvár ‘21-es kiadásán

A Com’ON Kolozsvár ’21 fiataloknak szóló részvételi folyamat első hetében 645 kolozsvári lakos összesen 1.265 szavazatát regisztrálták a város életének fejlesztését célzó 40 kezdeményezésre, amelyeket fiatalok a város különböző pontjain és online fognak életbe léptetni idén ősszel - tájékoztat közleményében a projektet lebonyolító Pont Csoport a közleményében. A szavazási időszak kedden, szeptember 21-én kezdődött és kedden, október 5-én, 23:59 órakor ér véget.



A folyamat keretében 24, összesen 193 fiatalt számláló informális csoport regisztrált, összesen 40 kezdeményezéssel. A Com’ON Kolozsvár ’21-es kiadására jelentkezők átlagéletkora 23 év. A fiatalok az Egészség témakörben 22, a Tanulás témakörben 30, a Részvétel témakörben 18, a Támogató környezet témakörben 11 kezdeményezést javasoltak. Eddig a pillanatig, az egy projektre kapott legnagyobb szavazatszám 70.Minden Kolozsváron élő, dolgozó és/vagy tanuló, 14 évet betöltött személy online szavazhat kedvenc ötletére. Szavazni a www.comoncluj.ro oldalon , a Szavazás szekcióban lehet, ahol az összes kezdeményezés listája megtalálható, ezek leírásaival együtt. Egy személy legtöbb 10 kezdeményezésre szavazhat, a már leadott szavazat nem vonható vissza. Szavazni egy, a bugetareparticipativa.ro oldalon létrehozott felhasználóval lehet. A szavazási folyamatról ezen az oldalon lehet többet megtudni "A fiatalok megtették a dolgukat: nagyszerű és kreatív ötletekkel álltak elő a kolozsvári közösség, ezáltal mindannyiunk számára. Most rajtunk a sor, hogy megtegyünk a részünket, most rajtunk a sor, hogy szavazással támogassuk a kedvenc kezdeményezéseinket - 10 szavazat 10 kedvenc kezdeményezésre. Avagy, szavazatok sok-sok olyan kezdeményezésre, amelyek mosolyt csalnak a kolozsváriak arcára, és amelyek erősítik a kolozsvári közösséget. Gyerünk, szavazzunk! Com’ON, let’s vote!" - mondja, a projekt vezetője.Ebben az évben a Com’On Kolozsvár középpontjában egy lényeges üzenet áll: Let’s do well together! - összpontosítva a jólétre, a közösség életminőségére, amelyet az együttműködés révén lehet javítani. A közösségi élet minősége mindig is fontos volt, viszont ebben az atipikus időszakban elengedhetetlenné vált. Következésképpen a részvételi folyamat négy olyan alapvető elemre helyezi a hangsúlyt, amelyek elengedhetetlenek az aktuális élethelyzetünkben, amikor mindannyiunknak menet közben kell egy folyamatosan változó világhoz alkalmazkodnunk. Új gondolkodásmódra van szükség, innovációra, annak átértelmezésére, hogy mit jelent ma egy csoport és egy közösség tagjának lenni.Kezdeményezésekkel 14 és 35 év közötti fiatalok, legalább 3 fős csapatokban jelentkezhettek, amelyek az idei kiadás prioritásaira, kiemelt témáira nyújtanak gyakorlati válaszokat, éspedig: Egészség/Health - Hogyan érzik magukat most a fiatalok, és mit tehetnek annak érdekében, hogy mindannyian jobban érezzük magunkat, fizikai és mentális szempontból egyaránt? Tanulás/Learning - Hogyan lehet a fiatalokat jobban felkészíteni arra, hogy boldoguljanak az életben? Mit ehhez szeretnének megtanulni, megismerni?, Részvétel/Engagement - Mit tehetnek a fiatalok a közösség érdekében, hogyan vehetnek részt a város életében? Támogató környezet/Enabling Enviroment - Milyen városra van szüksége a fiataloknak, hogy maximálisan kiteljesedhessenek, aktívan részt vegyenek a közösség igényeinek kielégítésében és a városfejlesztésben?Az online szavazást követően az első 35 kezdeményezést Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa, valamint a Román Kereskedelmi Bank (Banca Comercială Română) támogatja, legtöbb 3.500 lejjel. Ezekhez csatlakozik 10 másik kezdeményezés a speciális kategóriák (14-17 éves fiatalok és a hátrányos helyzetű fiatalok) közül.A folyamatról további információk a Com’ON Kolozsvár honlapon találhatók. A program Facebookon (www.facebook.com/comoncluj) és Instagramon (https://www.instagram.com/comoncluj/) is követhető.A Com’ON Kolozsvár 2021-es kiadását a PONT Csoport bonyolítja le. A 2009-ben alakult szervezet társadalmi innovációs és részvételi folyamatokat támogat elsősorban vállalkozásfejlesztés és kultúra területén, különös hangsúlyt fektetve az ifjúságra és az információs technológiák hatékony felhasználására. A részvételi folyamat alapjait a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa program keretében fektette le.A Com’ON Kolozsvár 2020-as kiadásában összesen 128 fiatal valósította meg a kolozsvári közösség által megszavazott kezdeményezéseit, összesen 46-ot. A rendezvények között voltak szabadtéri jógaórák, mobiltelefonos fotóműhelyek, virtuális táborok a Zoom platformon keresztül, parkokban felállított könyvdobozok. Ezeken az eseményeken mintegy 40 000 látogató és online felhasználó vett részt minden korosztályból. Az ötleteket a város több pontján és online valósították meg. A 46 győztes pályázatot a kolozsvári közösség által benyújtott és online szavazást követően választották ki.