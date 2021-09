Törli a téves infókat tartalmazó, oltásellenes videókat a YouTube

A YouTube bejelentette, hogy szeptember 29-étől kezdődően eltávolítja az összes, vakcinával kapcsolatos, téves információkat tartalmazó videót felületéről - írja a The Guardian.



A videómegosztó már részben betiltotta a koronavírus elleni oltásokkal kapcsolatos hazugságokat terjesztő tartalmakat, most ezt kiterjesztik az összes oltásra. Eltávolítják például az olyan videókat, amelyekben olyan összeesküvés-elméletek jelennek meg, miszerint a jóváhagyott vakcinák veszélyes, krónikus egészségügyi problémákat okoznak vagy nem csökkentik a betegségek terjedését.A korábbi irányelvek szerint a platform csupán "elrejtette" azokat a videókat, amelyek téves információkat terjesztenek a vakcinákról, vagy népszerűsítik a vakcinaellenességet.Tavaly a YouTube betiltotta a Covid-vakcinákkal kapcsolatos félretájékoztató videókat, ami azóta 130 ezer videó eltávolítását eredményezte. A Google tulajdonában lévő YouTube a járvány kitörése óta összesen 1 millió, az új koronavírussal kapcsolatban hazugságokat terjesztő videót távolított el.Matt Halprin, a YouTube globális biztonsági vezetője szerint a vakcinákkal kapcsolatos téves információk globális problémát jelentenek. Például elterjedt, ám tudományosan cáfolt tévhit, hogy a kanyaró, mumpsz és rubeola (MMR) elleni oltás autizmust okozhat. Hasonló tévhit, hogy a vakcinák rákot, meddőséget okoznak vagy mikrochipeket tartalmaznak - az ilyen tévhiteket terjesztő videókat is eltávolítják a felületről.Halprin szerint az új irányelvek ugyanakkor továbbra is lehetővé teszik az oltások beadásával kapcsolatos személyes beszámolókat, az oltási politikák megvitatását és az oltási programok történelmi kudarcaira való hivatkozásokat, mindaddig, amíg a szóban forgó videó nem tartalmaz félretájékoztatást vagy nem bátorít az oltások elutasítására. S. Hermann & F. Richter képe a Pixabay -en.