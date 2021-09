Suceava: szétloptak egy több száz ezer eurós közvécét, mielőtt még hivatalosan átadták volna

Szétlopták, mielőtt hivatalosan átadták volna: ez az oka annak, hogy a Suceava-körgyűrű egyik közvécéje soha nem működött, bár már egy éve elkészült. Az elkövetők több mint 500 000 lej értékű berendezést loptak el a létesítményből, és ez csak akkor derült ki, amikor 2021. áprilisában hivatalosan is át akarták adni az épületet. Az ismeretlen tettesek még a szennyvíztisztítót is ellopták, légfúvóval és automatizáló panellel (300 000 lej értékben), valamint a szivattyúcsoportot (automatizáló panellel, hidroforral), de más berendezéseket is, összesen mintegy 110 000 euró értékben.



A gond az volt, hogy a munkálatokat már 2020 szeptemberében befejezték, ám az átadás csak 2021 áprilisában történt meg, utána további 3 hónapot késlekedtek a kárfelméréssel, és rendőrségi feljelentést tulajdonképpen csak 2021 júliusában tettek. A nyomozást nehezíti, hogy a közvécénél nem volt térmegfigyelő kamera, és azt sem lehet pontosan tudni, hogy a lopásokat mikor követték el. Lanz-Andy képe a Pixabay -en.