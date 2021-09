Volt szóvivője szerint Trump mellett dolgozott olyan asszisztens, aki zenét tett, hogy megnyugtassa, amikor feldühödött

Egy asszisztens - akit "zenésznek" neveztek el - azt a feladatot kapta Trump mellett, hogy nyugtató zenét játsszon az elnöknek, amikor az feldühödött - derül ki a milliárdos egykori szóvivőjének botrányokkal teli könyvéből.



A szerző,"híres" arról, hogy egyetlen sajtótájékoztatót sem tartott, amíg Trump szóvivője volt.A volt elnök és felesége, Melania elítélik a könyvet, amelyből részleteket közölt kedden a The New York Times (NYT) és a The Washington Post (WP).Trump jelenlegi szóvivője,"elégedetlen volt alkalmazottnak" nevezte Grishamet, és azt mondta, hogy a lap "tele van hazugságokkal".Mivel azonban feltárja Trump viharos elnökségének alvilágát, Grisham könyve már megjelenése előtt is nagy feltűnést kelt.A NYT szerint Trump haragjának egyik gyakori célpontja a Fehér Ház főtanácsadója,volt, mert ő időnként figyelmeztette az elnököt, hogy amit tenni próbál, az "etikátlan vagy törvénytelen. Szóval (Trump) kiabált vele."

Időnként Trump elégedetlensége bizarrrá vált, derül ki Grisham elbeszéléséből.

Mint írja, egy alkalommal az Air Force One fedélzetére hívták, hogy hallgassa meg, amint Trump elutasítja a péniszéről szóló, nem túl hízelgő leírást, amelyetpornószínésznő "gombához" hasonlított.

A Fehér Ház Trump mérhetetlen egója körül forgott

Hogy megnyugtassa Trumpot, a Fehér Ház egyik munkatársa, akit zenészként (music man) ismertek, olyan Broadway-dallamokat játszott neki, mint a "Memory" a Macskák című musicalből - derül ki Grisham könyvéből.Grisham szerint Trump Fehér Háza a lakója mérhetetlen egója körül forgott, akkor is, amikor ez azt jelentette, hogy hazudott a nyilvánosságnak, vagy káros pletykákat terjesztett.Ilyen volt például Trump titokzatos látogatása a Walter Reed Medical Center elnöki kórházban 2019-ben.Az, hogy a Fehér Ház nem volt hajlandó megmagyarázni a látogatás jellegét, olyan találgatásokhoz vezetett, mint pl. hogy súlyos egészségügyi problémákat rejteget.Grisham azt írja, hogy a látogatás egy "nagyon rutineljárás" miatt történt, és azt sugallja, hogy ez egy kolonoszkópia (vastagbéltükrözés) volt.Trump azonban elutasította, hogy elaltassák, ami azt jelentette volna, hogy rövid időre át kell adja a hatalmatalelnöknek. Úgy érezte, hogy ez a "gyengeség jele" lett volna - árulta el Grisham a NYT szerint.A szóvivői poszton nyújtott, sokat kritizált teljesítményéről - nem válaszolt az újságíróknak, és megszűntette a hagyományos napi sajtótájékoztatót - Grisham csak annyit mond, hogy távol akarta tartani magát a bajtól."Tudtam, hogy az elnök előbb-utóbb azt akarja majd, hogy olyasmit mondjak a nyilvánosságnak, ami nem igaz, vagy ami miatt bolondnak fogok tűnni" - írja.