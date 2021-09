Ha nem férünk bele a 21 évesen viselt farmerunkba, kockáztathatjuk a cukorbetegség kialakulását

Kockáztatják a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását azok az emberek, akik már nem férnek bele a 21 éves korukban viselt farmerba - állítja a betegség egyik vezető szakértőjére, Roy Taylorra, a Newcastle University kutatójára hivatkozva a Guardian. Állítása szerint ha az emberek azt érzik, hogy már nem férnek bele a régi nadrágjukba, akkor túl sok zsír rakódott le a testükön.



Taylor a European Association for the Study of Diabetes éves konferenciáján mutatott be adatokat egy korai fázisban lévő tanulmányról, amelyben azt állapították meg, hogy a normál súlyú emberek, akik 2-es típusú cukorbetegséggel élnek, fogyással "remissziót (ideiglenesen tünetmentes állapot - szerk.) érhetnek el". A normális testtömegindexű (BMI) betegek azzal, hogy csökkentették a máj és a hasnyálmirigy zsírszintjét, helyreállították a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeinek aktivitását.„Az orvosok azt feltételezik, hogy a 2-es típusú cukorbetegségnek más oka van azoknál, akik nem túlsúlyosak. Sikerült kimutatni, ha a normál testsúlyú betegek 10-15%-ot veszítenek a súlyukból, akkor nagyon jó esélyük van arra, hogy megszabadulnak a cukorbetegségüktől” - idézi a lap Taylort, a kutatás vezetőjét.A kutatásban résztvevő betegek testtömegindexe kezdetben átlagosan 24,5 volt, tehát normálisnak számított. Ezek után egy kéthetes fogyókúra programban vettek részt, aminek a keretében minden nap csak 800 kalóriát tartalmazó folyékony étrendenden éltek, tehát leveket és turmixokat fogyasztottak. Miután három fordulót teljesítettek ebből a programból, a testtömegük 10-15%-át elvesztették, és a súlycsökkenés utáni vizsgálatokból az derült ki, hogy a máj zsírszintje is csökkent, ugyanakkor a 12 résztvevőből nyolcnál a 2-es típusú cukorbetegség remisszióba került, a vércukorszint kontroll alatt volt, és nem volt szükségük semmilyen gyógyszerre.Taylor szerint bár az eredmények csak előzetesek, „nagyon világosan bizonyítják, hogy a cukorbetegséget nem az elhízás okozza, hanem az, ha túl súlyos, nehéz vagy a saját szervezetednek”. És hozzátette azt is, ha most nem tudunk egy olyan méretű nadrágba beleférni, amit 21 éves korunkban viseltünk, akkor fennáll a 2-es típusú betegség kialakulásának a kockázata, még akkor is, ha nem vagyunk túlsúlyosak. A szakemberek ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy ezek még korai eredmények, és a részletesek csak 2022-re várhatóak. Michal Jarmoluk képe a Pixabay -en.