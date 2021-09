A Netflix legnépszerűbb sorozatát 625 millió órán keresztül nézte a közönség. De vajon melyik ez?

Nézettségi adatokat közölt a Netflix arról, hogy melyek voltak a streaming-szolgáltató legnépszerűbb tartalmai. Ted Sarandos, Netflix tartalomért felelős igazgatója a Coda konferencián két ábrát is bemutatott, az egyiken azt rangsorolta, hogy a megjelenést követő 28 napban hány felhasználói fiókból kattintottak rá egy adott tartalomra legkevesebb két percig, míg a másikon azt vették számba, hogy a megjelenést követő 28 napban a felhasználók hány órát töltöttek összesen az adott film vagy sorozat megnézésével.



A szolgáltató legnépszerűbb filmje acímű thrillerje volt-szal a főszerepben, összesen 99 millió fiókból kattintottak rá. Utána következik acímű horror 89 milliós nézettséggel, majd acímű akciófilm 85 millióval következik. A legnépszerűbb sorozat a tavaly karácsonykor közzétettcímű kosztümös szappanopera lett, 82 millió felhasználó fiókból kattintottak rá. Utána következik aelső évada 76 millióval, illetve szintén ugyanennyivel aelső évada, amelyet még 2019 karácsonyán dobtak piacra, és idén decemberben következik a második felvonás belőle, de már bejelentették, hogy lesz harmadik is.Valamivel eltérő a sorrend, ha azt nézzük, hogy hány órát nézték az előfizetők az adott tartalmat. Ez abból is adódhat, hogy a fiókok száma nem teljesen azonos a nézők számával, lévén egy filmet vagy sorozatot több személy is megnézhet ugyanazt a fiókot használva. A nézők a legtöbb időt acímű horror megnézésére fordították, összesen 282 millió órát töltöttek ezzel. Utána következikthriller 231 órával, majdcímű-dráma (ami önmagában 3 óra 40 perc). 215 millió óra a hivatalos statisztika, pedig annak még csak nem is a felületen volt a hivatalos bemutatója.A sorozatok között a legtöbb órátrabolt el az emberek idejéből, összesen 625 millió órát, majd(Money Heist) 4. évada következik 619 millió órával, illetve a3. évadja 582 millió órával.