Hétfőig lehet jelentkezni a Kárpát-medencei Magyar Ügyvédek Találkozójára, amit Kolozsváron szerveznek meg

Október 7-9. között második alkalommal szervezik meg a Kárpát-medencei Magyar Ügyvédek Találkozóját Kolozsváron. A rendezvény szakmai fórumot kíván biztosítani olyan magyar ügyvédeknek, akik nem Magyarországon, hanem a környező, illetve akár távoli országokban praktizálnak.



A 2019-ben tartott első találkozóhoz hasonlóan a másodikra is Kolozsváron kerül sor, a helyszínt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem biztosítja. Az első találkozón résztvevő több mint ötven ügyvédnek lehetősége volt a szakmát érintő különböző jogi területek sajátosságainak megismerésére, valamint a kapcsolatépítésre.Az októberi rendezvény is gazdag kínálattal, tíz előadással és egy workshoppal várja az ügyvédeket. A részletes program itt böngészhető . A program kialakítása során törekedtek az ügyvédi hivatást érintő és a polgári jog területén, azon belül is a gazdasági témákhoz kapcsolódó előadásokat szervezni, továbbá a személyes kapcsolatok mélyítését is szem előtt tartva, kulturális programmal gazdagítani a fontos eseményt - nyilatkoztaBudapesten praktizáló ügyvéd, a konferenciasorozat magyarországi szervezőinek egyike. A szervező hozzátette, bízik abban, hogy a rendezvény hagyományteremtő lesz, hisz már a második alkalommal szervezik a találkozótegyetemi tanárral, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézetének igazgatójával.A találkozó meghívottai között leszügyvéd,(főosztályvezető, Miniszterelnökség - Nemzetpolitikai Államtitkárság),főosztályvezető (Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet),(Digitális Jólét Program szakmai vezetője),(Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke - Magyar Ügyvédi Kamara alelnöke),vezérigazgató (Kisfaludy2030 Zrt.),ügyvéd,ügyvéd,egyetemi adjunktus (Pázmány Péter Katolikus Egyetem),minősített adatvédelmi szakember (Privacy Pro), és(Szatmár Megyei Ügyvédi Kamara elnöke).A rendezvényre 2021. szeptember 27-ig lehet regisztrálni a forumiurisegyesulet@gmail.com e-mail címen a szükséges adatok megadásával: név, e-mail cím, mobil telefonszám, magyar vagy román ügyvédi kamarai tagság megjelölése, esetlegesen vegetáriánus étkezés kérelmezése. A regisztrált résztvevőknek a helyek függvényében a részvétel ingyenes, magában foglalja a szállást és az étkezést is. A regisztráció visszaigazolására 2021. szeptember 28-án kerül sor.Az ügyvédtalálkozó szervezője a Forum Iuris Egyesület. Támogatói a Bethlen Gábor Alap, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Forum Iuris Könyvkiadó.