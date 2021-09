Tovább nőtt az oltásra jelentkezők száma, de még mindig aggasztóan alacsony az igény rá

Az elmúlt 24 órában 18 414 személy kapta meg Romániában a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca vagy a Johnson&Johnson koronavírus elleni vakcináját - derül ki a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) csütörtökön ismertetett adataiból. A tájékoztatás szerint 15 646 személynek az első, 2768-nak a második dózist adták be.



Ezzel meghaladta a 10 milliót a beadott dózisok száma Romániában, pontosan 10 006 305-öt adtak be eddig hivatalosan az országban. Az oltási kampány kezdetétől 5.426.518 személyt immunizáltak, közülük 5.298.707-en a teljes oltást megkapták.Az elmúlt 24 óra adatai ugyanakkor azt jelentik, hogy minimálisan ugyan, de tovább élénkült az oltási kedv Romániában:Szeptember 13.: 8040 dózisSzeptember 14.: 10 503Szeptember 15.: 13 367Szeptember 16.: 11 189Szeptember 17.: 13 367Szeptember 18.: 10 184Szeptember 19.: 7376Szeptember 20.: 12 026Szeptember 21.: 15 682Szeptember 22.: 16 862Szeptember 23.: 18 414Ugyanakkor ez messze elmarad a tavaszi számoktól, amikor napi 60-80 ezer személyt oltottak be a központokban, sőt esetenként 100 ezret is elérte a napi beadott dózisok száma. A nyár végére viszont ez a szám 10 ezer körülire vagy az alá esett vissza.