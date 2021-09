Szerda reggel havazott a Madarasi Hargitán is

Szerda reggel mínusz 2 Celsius-fokot mértek Csíkszeredában, a Madarasi Hargita környékén pedig havazott.



, a dél-erdélyi regionális meteorológiai központ munkatársa szerint nem szokatlan Hargita megyei viszonylatban a megyeközpontban mért mínusz 2 fokos hőmérséklet, más években is jegyeztek fagypont alatti hőmérsékleteket ebben az időszakban. 1993-ban ezen a napon például mínusz 4 Celsius-fokot mértek Csíkszeredában, és szintén mínusz 4 fokot Maroshévízen 1961-ben, Gyergyóalfaluban pedig mínusz 3 fokot 2007-ben.Hargita megye többi részén is hideg volt a szerdai reggel, 0 fokot mutattak a hőmérők Maroshévízen és Gyergyóalfaluban, 2 fokot Székelyudvarhelyen.A szolgálatos meteorológus szerint az országba északi-sarki eredetű hideg légáramlat tört be a Skandináv-félsziget felől az elmúlt 2-3 napban, ez okozta a hirtelen lehűlést. A hideg az elkövetkező 48 órában is kitart hazánkban, majd ezt követően várható enyhe felmelegedés.A Madarasi Hargitán működő térfigyelő kamerák tanúsága szerint szállingózott a hó az 1800 méter magasságban fekvő hegycsúcson. Az előrejelzések szerint csütörtökre virradóan is várható havazás a környéken. Jill Wellington képe a Pixabay -en.