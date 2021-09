A járvány miatt módosul a Temesvári Magyar Napok programja is

A koronavírus-járvány temesvári terjedése miatt módosítani kell a csütörtökön kezdődő Temesvári Magyar Napok programját. Tamás Péter, a magyar napok főszervezője szerint a megyei katasztrófavédelmi bizottság várhatóan éjszakai kijárási tilalmat vezet be a hét végére, ezért arra készülnek, hogy pénteken, szombaton és vasárnap a délutáni órákban tartsák meg azokat a koncerteket, amelyek az esti órákban szerepeltek a fesztivál programjában. Néhány programpontról pedig le kell mondaniuk.



Tamás Péter megjegyezte: korábban is úgy hirdették, hogy a magyar napok beltéri rendezvényein csakis a védettségi igazolással rendelkezők vehetnek részt. Hozzátette: azok számára, akik nem olttatták be magukat, tesztelési lehetőséget biztosítanak a Jenő herceg (Libertatii) téren kialakított sátorban. Tamás szerint a csütörtöki nyitógála idején még nem korlátozzák a kijárást, így várják a közönséget a Veszprémi Petőfi Színház operettelőadására és az ünnepi köszöntőkre., Temes megye alprefektusa az MTI-nek elmondta: hétfőtől már csak az EU-s védettségi igazolással lehet látogatni a városban a vendéglátóhelyeket.Az alprefektus hozzátette: szerdán délelőtt összeül a megyei katasztrófavédelmi bizottság, amelynek el kell rendelnie azokat az intézkedéseket, amelyeket a négyezrelékes fertőzöttségi szint fölött szab meg a vonatkozó kormányrendelet. Ezek között a legfontosabbnak a hét végi este nyolc és hajnali öt óra közötti kijárási tilalmat említette.Az alprefektus azt is hozzátette: a szabadtéri rendezvényeken csak legfeljebb ezer személy vehet részt, és csak olyanok, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Beltéri rendezvényeken a helyek felére szabad nézőket fogadni, és valamennyi nézőnek védettnek kell lennie.A fesztivál nagyszínpadján - a program szerint - péntek este a P. Mobil, szombat este Fenyő Miklós, vasárnap este pedig a Magna Cum Laude zenekar lép fel.