„Ursul, băăă!” (Medve, héééé!) - így is lehet Ro-Alert-üzenetet írni

Valakinek a Brassó Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőségnél sikerült igazán figyelemfelkeltő RO-Alert üzenetet írnia a város egyik utcáján sétáló medvéről. A közvetlen vokatívuszt preferáló munkatárs az „Ursul, băăă!” (szó szerint: Medve, héééé!, de az értelme az, hogy hé, te, figyuzz, erre jár a medve) mondattal kezdte a figyelmeztető hivatalos smst a zóna érintett lakóinak.



Az sms-szöveg ezután persze minden fontos információt is tartalmaz, amit ilyenkor az állampolgárok tudtára kell adni: a medve egy vadállat, a vadállatok pedig veszélyesek, ne közelítsenek hozzá, ne etessék, és kerüljék el a környéket, ha tehetik.A Brassó Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség közleményben kért elnézést a lakosoktól, mint írták, a diszpécserszolgálatos munkatársuk "egy hiba következtében" a "medve, hééé" szavakat írta az üzenet elejére. Az ISU vezetősége belső vizsgálatot indított "az üzenet elküldési módjának ellenőrzése" céljából.