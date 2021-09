Cukorfüggőnek neveljük gyerekeinket? A romániai szülők több mint 60 százaléka legalább napi egyszer édességet ad csemetéjének

A 14 év alatti gyermekek 65 százaléka naponta fogyaszt édességet - derül ki a gyermekek és a szülők étkezési szokásait vizsgáló felmérésből, amelyet a Reveal Marketing Research, a Társadalmi Felelősségvállalásért Egyesület, a "Plan B" szervezet és a Kaufland Romania kezdeményezésére végeztek.



A gyermekek étkezési viselkedésével kapcsolatos vizsgálatot augusztus 25. és szeptember 5. között végezték el, egy 801 válaszadóból álló országos reprezentatív mintán - áll a közleményben. A felmérésből kiderül, hogy átlagosan szülők 43 százaléka naponta ad édességet a gyermekének (csokoládé, sütemény, nápolyiszelet, szénsavas üdítő stb.), azonban a 4 -s 6 éves korosztály esetében több mint 60 százalék kínálja cukros nasival gyermekét.Az általános közegészségügyi állapotokat nézve pedig biztos, hogy jó lenne behúzni a féket - figyelmeztetnek az orvosok. Az olyan, elhízással is összefüggő panaszok, mint a keringési rendszer problémái vagy a cukorbetegség, egyre fiatalabb gyerekeket érintenek, az elhízás hátterében pedig a mozgáshiány mellett az egészségtelen, többek között túl sok cukrot tartalmazó táplálkozás áll. A rendszeres és ellenőrizetlen édességfogyasztás ráadásul – és ide kell sorolni a cukros üdítők mértéktelen fogyasztását is – olyan gyerekspecifikus problémákat is eredményez, mint a tejfogak szuvasodása, vagy a „cukorsokk” okozta túlpörgés.A felmérés részletes eredményeit az Edupedu portálon lehet elolvasni