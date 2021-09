Új hangulatjelek lesznek elérhetők nemsokára, közöttük a terhes férfi emotikon is

A HVG szúrta ki, hogy az Unicode Standard 14. verziója 37 új hangulatjellel bővült, és bekerült a kollekcióba a gendersemleges "babát váró személy" emojija, valamint a többféle bőrszínnel rendelkező, "terhes férfit" ábrázoló hangulatjelek is.



Lótuszvirág, elolvadó smiley, könnybe lábadó szemekkel mosolygó emotikon, szívet formáló kezek, barack és buborékok is vannak az új repertoárban: a The Verge szerzője szerint utóbbi két emoji egymás mellé helyezése a szellentés szimbóluma lehet ezután az üzenetváltásokkor.A Unicode Standard 14. frissítésébe összesen 838 emoji került be eddig. Az új jeleket a főbb platformok, az Apple, a Google vagy a Facebook vélhetően jövőre, január és augusztus között fogják integrálni.