Az egészségesen táplálkozók könnyebben átesnek a koronavírus fertőzésen, mondják a kutatók

Az egészséges, növényi alapú étrend segíthet megelőzni a koronavírus-fertőzést, valamint csökkentheti a kockázatát a súlyos tünetek kialakulásának – állapították meg amerikai és brit kutatók. A kutatással kapcsolatos tanulmányukat a Gut folyóiratban tették közzé, írja a HVG.



Az alanyokhoz az étkezésük alapján egy pontszámot rendeltek a kutatók az alapján, hogy mennyi zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak. A szakemberek azt találták, hogy azokkal ellentétben, akik alacsony pontszámot kaptak,

a növényi alapú étrendet folytatóknál 9 százalékkal alacsonyabb volt a fertőződés aránya, a súlyos COVID-tünetek pedig 41 százalékkal kisebb valószínűséggel alakultak ki náluk

Evidenciának számít, hogy az egészséges és kiegyensúlyozott étrend jót tesz az egészségnek, a szakemberek pedig azt bizonyították be, hogy az ilyen táplálkozás a koronavírus ellen is megerősíti a szervezetet. Véleményük szerint erre a döntéshozóknak is kiemelten kell figyelniük.gasztroenteorológus szerint bár a maszk használata és a védőoltás elengedhetetlen, az eredmények alapján az egyén szintjén is rengeteget tehetünk az egészségünk megőrzése érdekében.Más tanulmányok is hasonló következtetésekre jutottak. A korábbi, 2021 júniusában közzétett kutatások hat ország adatait vizsgálták, és azt találták, hogy a növényi alapú, illetve a sok halat tartalmazó diétát követők körében alacsonyabb valószínűséggel lép fel mérsékelt és súlyos lefolyású COVID-19 fertőzés.A vizsgálat arra is rámutathat, a gazdasági egyenlőtlenségek miként segítették a járvány terjedését. A lap szerint ugyanis a táplálkozás minősége szorosan összefügg a gazdasági helyzettel, így a pandémiát és az az elleni küzdelmet erről az oldalról is érdemes lehet megvizsgálni.