Szivárványos szórólappal üdvözölte a diákjait egy szatmári osztályfőnök, hisztériás rohamot kaptak a szülők az „LMBTQ-propagandától”

Saját készítésű szórólapokkal várta vissza az iskolapadokba hatodikos diákjait a szatmárnémeti Grigore Moisil Általános Iskola egyik pedagógusa. Ezeken jobb oldalt egy jól öltözött felnőtt férfi (vélhetőleg egy tanár), bal oldalon pedig egy fiú volt átható, a kép tetején pedig egy szivárvány ívelt keresztül. Alatta az "Üdvözöllek benneteket az iskolában", illetve a "2021-2022-es tanév" felirat szerepelt.



A gyerekek szülei közül azonban néhányan a szórólapokon "szubliminális üzeneteket", azaz bújtatott LMBTQ-propagandát véltek felfedezni. Emiatt panaszt tettek az iskola igazgatójánál, és a helyi sajtót is fellármázták. A presasm.ro be is számolt az esetről A portál egy nappal a tanévnyitót követően, kedden visszatért az ügyre, és arról írt , hogy a szülők elmondása szerint tisztázták a kérdést. Az aggódók állítólag az osztályfőnökkel lefolytatott megbeszélést követően meggyőződtek arról, hogy nincs szó szubliminális üzenetekről, mindössze a tanárnő "hibás választásának" eredménye, hogy a szivárvány felkerült a szórólapra.A szülők arról is beszámoltak, hogy mély megbecsülésükről biztosították az iskola vezetőségét, valamint az osztályfőnököt is, akitől egyébként bocsánatot is kértek.Ugyanakkor azt is elmondták, hogy egy petíciót juttatnak eltanügyminiszterhez, amiben azt követelik, hogy ne nagyon használják az oktatási intézményekben a szivárványt."Ez alkalommal követeljük, hogy az iskolákban használt üzenetek legyenek világosak, ezek ne legyenek többféleképpen értelmezhetőek. Megfogalmazunk egy petíciót a tanügyminiszter felé, amiben azt kérjük, hogy a szivárvány képét minél kevesebb alkalommal használják az oktatási intézményekben (...). Reagálni fogunk minden egyes alkalommal bármely manipulációs kísérletre, mely arra irányul, hogy nem megfelelő szimbolisztikájú üzeneteket közvetítsenek. A gyerekeinket a keresztény értékek szellemében kell nevelni, a tradicionális családnak megfelelően" - nyilatkozták a szülők a portálnak.