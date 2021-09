A család kiakadt: halottnak nyilvánították még mindig élő beteg rokonukat a craiovai kórházban

A Digi 24 számolt be róla, hogy a 78 éves férfi, akit halottnak nyilvánítottak, bár nagyon is életben van, Cioroiaşi község lakosa, és a Craiova Megyei Sürgősségi Kórházba utalták be rokonai. A hozzátartozókat néhány nap múlva a kórházból értesítették a halálhírről, és a család szomorúan vette tudomásul, hogy az idős családtag hirtelen elhunyt. Annak rendje-módja szerint el kezdtek készülni a temetésre. Amikor azonban a kórház halottasházából el akarták hozni a holttestet, kiderült, hogy nem a hozzátartozójukról van szó.



„A faluban megszólalt a harang, felfogadtuk a helybéli a kürtösöket is, gyakorlatilag mindent megtettünk, amit nálunk a szokások előírnak egy temetéskor. Aztán az orvosok rájöttek, hogy összecserélték a betegeket. De vajon ezt nem vehették észre hamarabb? Két nap állt rendelkezésükre. Nem nézték meg a karkötőt, amelyet a beteg a csuklóján visel? ” - nyilatkozta, a férfi fia a helyi újságírók kérdéseire válaszolva.A telefonon megkeresett, a kórház igazgatója elmondta, hogy a "zűrzavar" az intenzív osztályon történt.