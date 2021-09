EMA: az AstraZeneca oltás nagyon ritkán idegrendszeri rendellenességet, GBS-szindrómát is okozhat

Csütörtökön az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy az AstraZeneca által gyártott védőoltás nagyon ritka esetben mellékhatásként Guillain-Barré szindrómát (GBS) okozhat - írja a Telex.



A GBS egy ismert idegrendszeri rendellenesség, amely során a szervezet immunrendszere megtámadja a perifériás idegsejteket, ami jellegzetesen a szimmetrikusan mindkét lábon kezdődő zsibbadással és végtaggyengeséggel jelentkezik. A betegség súlyosabb eseteiben a kezeken és karokon is jelentkezhetnek a tünetek, akut fázisban bénulást is okozhat, ami életveszélyes lehet.Bár az AstraZeneca oltások közül csak nagyon kevés esetben jelent meg a GBS szindróma, az Európai Gyógyszerügynökség kockázatértékelő bizottsága úgy döntött, a szindrómát fel kell tüntetni mellékhatásként a termékismertetőbe, és fel kell hívni az egészségügyi szakemberek és a betegek figyelmét a kockázatra.Az AstraZeneca oltóanyaga a Covid-19 elleni küzdelemben a leginkább használt oltóanyag, annak ellenére, hogy Európában több mellékhatása miatt nem népszerű. Több mint 180 országban használják, július végéig több mint 590 millió embert oltottak be vele. Az oltás után 833 GBS szindrómát jelentettek világszerte.Korábban az Európai Gyógyszerügynökség a Johnson and Johnson gyártmánya, a Janssen oltóanyaggal kapcsolatban jelezte a GBS szindróma kialakulásának kockázatát. Mindkét oltás hagyományos védőoltás technológiával készült, és mindkét esetben ritka kozkázatként számontartott a vérrögösödés. ( Reuters