A szervezők szerint biztonságosabb lesz UNTOLD-ra menni, mint bevásárolni

Mindössze két nap maradt Románia legnagyobb fesztiváljáig, amelyet idén is Kolozsvár központjában szerveznek meg. Az Untoldra a járványhelyzet ellenére több mint 200 nemzetközi lemezlovast és művészt hívtak meg és a szervezők összesen több százezer résztvevőre számítanak.



Forrás: Toró Tibor FB-oldal

A hatóság képviselői

A szervezők balról jobbra: Răzvan Luca kreatív igazgató, Bogdan Buta főszervező, Edy Chereji, a kommunikációért és a vállalati felelősségvállalásért felelős és Bogdan Rădulescu az üzleti és partneri kapcsolatokért felelős személy



Mint keddi sajtótájékoztatójukon a fesztivál szervezői hangsúlyozták: a buli szeptember 9-től 12-ig minden nap 14 órakor veszi kezdetét és az önfeledt szórakozást hajnali 6-ig zavartalanul folytathatják a fesztiválozók.Érdemes egyébként online check-in-elni a fesztiválra, hisz az ingyenes és sormentes, személyesen 25€-ba kerül majd. A karkötőket a sétatér főbejáratánál lehet átvenni szeptember 7-8., 14:00-22:00 óra között (ugyanitt, ugyanekkor + az Arany János utcában a VIP karkötők is elérhetőek).A tájékoztatón részt vettezredes, a kolozsvári csendőrség mobilegységének parancsnoka,, a Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője,, a Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) Kolozs megyei parancsnoka,, a kolozsvári helyi rendőrség vezetője, akik a fesztivál biztonságos körülményeiről biztosították a lakosságot és a fesztiválozókat. A helyszínen a hatóság emberei mellett az egészségügyi személyzet és önkéntes egységek is kiemelten figyelni fognak. Járványügyileg pedig Sebastian Clițan szerint az ország, sőt az Európa és a világ legbiztonságosabb eseménye valósul majd meg, amely visszahozza Kolozsvárra az életet.Ezt, az Untold főszervezője szerint az a mentalitás fogja garantálni, amely az esemény szervezésénél előtérbe helyezték az egészségügyi kockázatot csökkentő lehetőségek és eszközök használatát, a fesztiválon pedig – mint ismeretes – kötelező a maszkviselés, az oltás vagy a PCR vagy gyorsteszt negatív eredményének felmutatása. Utóbbi a helyszínen is beszerezhető lesz kb. 40-60 lej fejében. A főszervező hangsúlyozta, így az eddig megjelent tanulmányok alapján kijelenthető, biztonságosabb lesz a fesztiválon részt venni, mint bevásárolni menni.Szóval a biztonságos körülmény elvileg adottak a csapatáshoz, a lábalávalót pedig(ő a nagy attrakció),adja, akikkel nem először találkozhat az Untold közönsége. Továbbá, a brazíliai, aki manapság már a világ egyik top Dj-nek számít; illetve a britbanda, és másodszor fog fellépni Romániában, de először az Untoldon az ír, illetve szintén live koncertet ad az amerikai Tyga. A fesztivál kisebb színpadain is olyan nevek fognak koncertezni, mint