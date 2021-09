Com’ON Sepsi: Több mint 50 ötlet érkezett be

Lezárult a program első szakasza: több mint 50 ötlet érkezett be a comonsepsi.ro platformra. Holnap 18 órától ugyanitt szavazhatnak Sepsiszentgyörgy lakosai a nekik tetsző kezdeményezésekre, szeptember 3-19. között. A program részleteit Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere és Farkas András, a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület elnöke ismertette sajtótájékoztató keretében.



A Com’ON Sepsi ifjúsági részvételi program közösségteremtő ereje már az első két kiadásban megmutatkozott, a harmadik, 2021-es program pedig a korábbiakat is felülmúló érdeklődéssel vette kezdetét. A Com’ON Sepsi első szakaszában 14-35 éves fiatalok javasoltak kulturális, társadalmi és egyéb kreatív programokat, tevékenységeket, amelyek megvalósítására anyagi támogatást nyerhetnek el 2600 lej értékig. Az augusztus 31-ig beküldött és a technikai ellenőrzésen megfelelt ötletek a következő kategóriákba neveztek (egy kezdeményezés akár több témába is): közösség, életmód, élettér, tudás, alkotás. A technikai elvárásoknak megfelelő 47 kezdeményezés közül lehet hamarosan választani a közönségszavazás során.„Szeretnénk, ha minél több sepsiszentgyörgyi lakos elmondaná a véleményét a kezdeményezésekről és részt venne a közönségszavazáson, hiszen a Com’ON Sepsi lehetőséget biztosít arra, hogy a felszínre hozza és stimulálja a fiatalok kreatív energiáit, a megvalósított kezdeményezések által pedig még inkább magukénak érezhetik a várost a résztvevő csapatok” – mondta Vargha Fruzsina alpolgármester. Továbbá kiemelte, hogy a program azért is fontos, mert tükröt tart a városvezetésnek, hiszen látszik, hogy milyen csoportok képviseltetik magukat milyen jellegű kezdeményezésekkel, így mindez segítheti a jövőben az önkormányzat munkáját a fiatalokkal.„Idén Sepsiszentgyörgyön 15 százalékkal több kezdeményezés érkezett a felhívásra, mint a tavalyi évben, ezek természetesek és autentikusak. A program által amellet, hogy a csapatoknak lehetőségük van megvalósítani a kezdeményezéseket, az önkormányzat eljuthat a fiatalokhoz, továbbá pozitív hatása van a közösségre” – emelte ki Farkas András, a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület elnöke.A díjalap 83.200 lej, amelyből 32 kezdeményezés kerül támogatásra, ebből hat hely fenntartva a speciális kategóriákban nevezőknek: kiskorú tagokat számoló csapatok és a hátrányos helyzetben élők csoportja. Az ötleteket legalább 3 főből álló csapatok javasolták, szem előtt tartva, hogy a tervezett programoknak nyitottnak és ingyenesnek kell lenniük Sepsiszentgyörgy lakossága számára.A közönségszavazáson részt vehet minden olyan személy, aki Sepsiszentgyörgyön él, tanul, itt dolgozik vagy onnan származik. Most tehát a város lakosságán a sor, hogy kifejezze támogatását! A szavazatokat a comonsepsi.ro oldalon lehet leadni az erre kijelölt menüpont alatt. Mindenki szavazhat a Com’ON Sepsi részvételi folyamaton, aki rendelkezik aktív Facebook-fiókkal. Ha valakinek nincs még Facebook-felhasználója, természetesen a szavazás időtartama alatt is létrehozhat egyet. Egy személy legfeljebb 10 kezdeményezésre szavazhat, illetve egy személy egy kezdeményezésre csak egyszer szavazhat, a már leadott szavazatokat pedig nem lehet visszavonni.A közönségszavazás nyertes kezdeményezései szeptember-november folyamán kerülnek megvalósításra. További információkat a www.comonsepsi.ro oldalon lehet olvasni.A Com’on Sepsiszentgyörgy támogatója Sepsiszentgyörgy Polgármester Hivatala, a Román Kereskedelmi Bank (BCR), lebonyolítója a Prospero Kulturális és Ifjúsági Egyesület, a PONT Csoporttal partnerségben.(közlemény)