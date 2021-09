Nagylemezzel tér vissza - 40 év után - az ABBA

Az ABBA bejelentette, hogy közel 40 év után új albummal tér vissza novemberben, amiről két dal már meg is jelent, írja a Telex.



A Voyage album november 5-én jelenik meg világszerte a Universal Music Group Capitol kiadónál. A két újonnan megjelent dalt, az I Still Have Faith in You-t és a Don't Shut Me Down-t az együttes Benny Andersson stockholmi Riksmixningsverket stúdiójában vette fel.A zenekar az „Under Attack” kislemez 1982 decemberi megjelenése óta nem adott ki új dalokat, bár a tagoknak több szólóprojektje is megjelent azóta.A már 70-es éveikben járó tagok egy koncerttel is készülnek 2022. május 27-én, amin digitálisan, avatárok formájában lépnek majd fel egy 10 tagú élő zenekarral egy direkt erre a célra épített, 3000 férőhelyes londoni ABBA Arénában. A jegyeket csütörtöktől (szeptember 2) 18 órától lehet előjegyezni az abbavoyage.com oldalon, az általános jegyértékesítés pedig szeptember 7-től indul. A különlegesnek ígért showra a zenekar tagjai hónapokig készültek a George Lucas által alapított Industrial Light & Magic cég 850 fős csapatával együtt, hogy begyakorolják a mozgás- és előadás-technikát.Az ABBA csütörtökön adott ki közleményt, amiben azt írják:„Régen volt már, hogy együtt zenéltünk. Tulajdonképpen majdnem 40 éve. Szünetet tartottunk 1982 tavaszán, és most úgy döntöttünk, hogy itt az ideje visszatérni. Azt mondják, vakmerőség több mint 40 évet várni két album között, ezért felvettük az 1981-es 'The Visitors' folytatását.”