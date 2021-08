Lemondták a csíkszeredai élő bejelentkezésüket Sebestyén Balázsék, mert voltak, akik háborogtak miatta

A tervekkel ellentétben mégsem Csíkszeredából jelentkezik majd be szeptember 3-án a Rádió 1 széles körben hallgatott reggeli műsora, a Balázsék. Erről maga a csíkszeredai polgármesteri hivatal adott hírt a közösségi oldalán.



"Csíkszereda önkormányzatát nyár elején kereste meg a Rádió 1 egy hangulatos reggeli műsor után, amelybenésműsorvezetők arról beszéltek, hogy szívesen közvetítenének egy adást Székelyföldről, amelyben itteni embereket, helyeket, értékeket mutatnának be.Balázsék műsora jelenleg Magyarország legnagyobb hallgatottságú reggeli adása, ezért mi óriási lehetőséget láttunk abban, hogy 4 órán át Erdélyről, Székelyföldről és Csíkszeredáról beszéljenek benne, és ezáltal az itteni magyarok, székelyek élete, világa eljusson olyan anyaországi magyarok otthonaiba is, akik ritkábban hallanak rólunk" - írta a városháza a közösségi oldalán.Majd hozzátették: "a Rádió 1 jelezte, hogy #Balázsék szeptember 3-ra tervezett csíkszeredai kitelepedését későbbi időpontra halasztják".Sebestyén Balázs a műsorukban azt is elmondta, hogy miért gondolták meg magukat: páran kitámadták őket a közösségi médiában, és attól tartottak, hogy a szabadtéri felvételt is megzavarhatták volna, ezért mondtak le a szándékukról. A háborgók azt a baklövését vetették a műsorvezető szemére, amikor pár éve egy erdélyi magyar betelefonálót arra kért, hogy köszönjön el az anyanyelvén is, arra gondolva, hogy románul teszi majd. Mint kifejtette, már akkor rájött, hogy mekkorát hibázott és elnézést is kért a betelefonálótól, és ezúttal is "rettenetes, béna, ostoba, szerencsétlen elszólásnak" nevezte az esetet.A médiaceleb és társai azt is elmondták: nem tettek le végleg arról a tervükről, hogy Erdélyből is sugározzanak műsort. Most viszont, mivel egy hangos kisebbség nem viszonyult barátságosan az érkezésükhöz, jobbnak látták elhalasztani.A tervek szerint a Rádió 1 szerda reggeli műsorát Csíkszereda főteréről, a Szabadság térről közvetítették volna.