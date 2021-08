Hét éve lejárt élelmiszer, penészes, mocskos konyhák: a Duna-deltában járt a fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrei 500 000 lej értékben bírságoltak a Duna-delta és a román tengerpart környékén elmúlt hét alatt tartott ellenőrzéseik során - derül ki egy közleményükből, amiben azt is írják, olyan éttermet is találtak, ahol hét éve lejárt élelmiszert tároltak, több más helyen pedig penésszel és rendkívül koszos konyhákkal szembesültek.



Az elmúlt héten a Deltában 65 lokált ellenőriztek, 71 büntetést állítottak ki, és 27 esetben figyelmeztették a tulajdonosokat rendellenességekre. )sszesen 502 000 lejt vasaltak be ugyanakkor tőlük.A közleményből az is kiderül, hogy az ellenőrök 41 000 kilogramm élelmiszer megsemmisítésére kötelezték az éttermeket, 101 199 lej értékben. Ugyanakkor 9 úszómedencét zárattak be, két szállodát és még egy mosodát is. Az egyik ilyen hotelben a fogyasztóvédelmisek egy olyan terméket is találtak, amelynek 2014 óta le volt járva a szavatossági ideje.Ugyanakkor egy năvodari-i éttermet azért zárattak be minimum hat hónapos időtartamra, és büntettek meg 18 000 lejre, mert 200 kilogrammnyi, 5000 lej értékű, ismeretlen eredetű halat találtak ott. Ezen a helyen két hete is ellenőrzést tartották, a jelen problémák akkor is fennálltak, ezért döntöttek az engedélye felfüggesztése mellett.