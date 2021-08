Videó: anyamedve támadt egy vacsorát megzavaró autóra Prahova megyében

A közösségi médiában terjedt el egy videó, amelyben az látszik, hogy egy, a Prahova megyei Bușteni-ban kukázó anyamedve, aki éppen három bocsával vacsorázik, rátámad egy arra járó autóra.



Mivel a medve a sofőrülés melletti ajtónak ugrott, az addig meglehetősen lassan közlekedő polgártársunk igencsak megijedhetett, mert rálépett a gázpedálra, viszont így is sikerült elkerülnie, hogy a medvebocsokat elgázolja.A kisbocsok is meglehetősen ijedten futkosnak az autó miatt, az anyamedve meg nem hagyja abba az első sikertelen támadás után, hanem rohan az egyre gyorsabban menekülő autó után. A történet pontos alakulását a kanyar miatt nem tudjuk, de nagy baj nem történhetett, mert az üldözés után az anyamedve és a bocsok visszacammognak, feltételezhetően befejezni a vacsorát.A helyiek szerint ebben a tömbháznegyedben egyre gyakoribb vendégek a medvék, viszont ez az első alkalom, hogy valaki egy efféle incidenst le is videózott.