Jelentősen csökkent a rágógumi fogyasztás, mert a maszk alatt már nem számít a szájszag

A járvány nem várt mellékhatása lett, hogy tavaly 14 százalékkal csökkent a rágógumi eladások száma a 2019-es adatokhoz képest.



Egyébként a rágógumi világpiaci értékesítése már évek óta csökkenő tendenciát mutat, 2016-ban 7 százalékkal maradt el a korábbi évhez képest, míg 2015-ben 3 százalékos volt a visszaesés.A csökkenő tendencia hátterében a vásárlási szokások változása állhat: míg a korábbi években jól működött, ha a pénztárgépek felé vezető úton helyezték el a rágógumikat - ahol rendre sorok alakulnak ki és ott vizslatták a kínálatot-, most a vásárlók a sorbanálláskor inkább a telefonjuk képernyőjét bámulják.De nem mellékes ok az sem, hogy a környezeti problémák iránt egyre érzékenyebb generációk számára már kevésbé szimpatikus a rágógumi, amely öt év alatt bomlik le a természetben. Ezen kívül az egészségesebb élelmiszerekkel kapcsolatos érdeklődés fellendülése sem tett jót a rágók piacának, mivel sok cukrot tartalmaz.A 2020-as, jelentősebb mértékű visszaesés hátterében viszont az állhat a szakértők szerint , hogy az emberek sokat voltak otthon, ha el is hagyták a házukat, sokszor maszkot kellett viseljenek, ami csökkentette a rossz lehellet miatti aggodalmat, így a rágó iránti vásárlási motiváció is csökkent. A Bloomberg júliusban különben már arról írt , hogy az enyhítésekkel együtt Amerikában azonnal élénkülni látszott a rágógumi eladások száma is.