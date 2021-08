Megalapították a roma közösség nemzetközi pénznemét, a Gypsycoint

Daniel Cioabă, a Nemzetközi Roma Egyesület romániai fiókjának vezetője, a „romák önjelölt királya”, múlt héten bejelentette, hogy egy kriptovalutát alapítanak, a Gypsycoint.



A Gypsycoin hivatalos kinézete.

A Nemzetközi Roma Egyesület világkongresszusa szerint az új kezdeményezés egyrészt a társdalomban tapsztalható diszkrimináció és az idegengyűlölet visszaszorítását célozza, másrészt elősegítené a roma kisebbség társadalmi és oktatási fejlődését.A Gypsycoin a roma nép első saját egyetemes pénzneme lenne, szimbóluma egy hagyományos cigánykerék, amely egy elektromos alaplatra játszik rá – derül ki a szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményből. E szerint ebben a tervben ötvöződik a hagyomány és a modernitás, amelyet a roma identitás részének tekintenek.„Következésképpen a Gypsycoin egy ügyhöz társul. Ez az ügy nem más, mint a roma közösség többoldalú fejlesztése.” Ebből a szempontból kulcsfontosságúnak tartják a szűkségben élő roma családok támogatását élelmiszerrel és háztartási eszközökkel, mint ahogy az egészségügyi nevelés, az oktatásban való részvétel, a társadalmi és morális nevelés és a technológiai nevelés ügyei mellett is elkötelezi magát; – olvasható a közleményben.Emellett az új kriptovaluta a közösség számára finanszírozási lehetőségeket, váltópénzt és hosszú távú befektetést is jelent. Mint ilyen leköveti az aktuális kripto-piac dinamikáját: 90 százaléka nem lesz forgalomban, míg 10%-a szabadon mozog a piacon.A közlemény azt is kiemeli, hogy figyelembe véve a roma közösségek megrögzött hagyományőrző oldalát, a Gypsycoin – a hagyománytisztelet mellett – az innovációt is támogatná. Ezen keresztül remélik, hogy a világ minden roma közösségre hatással lesz, összekötve őket, jelképzeve az egységüket. Ugyanis az új kriptovaluta lehetősége éppen a világ számos pontjára szétszórt romákban állna, ez biztosíthatna egy nemzetközi forgalmat – ebben az értelemben egy szervesen illeszkedő projektként fogalmazták meg a kezdeményezők.A Gypsycoinról további információkat a kezdeményezés hivatalos weboldalán vagy a közösségi média oldalukon lehet találni. Ez utóbbiban egy szombati bejegyzés szerint a romániai sajtó hatására 800%-os növekedés történt. Megjegyzik, hogy a projekt indítása óta 1800%-os növekedést tapasztaltak, illetve, hogy több mint 1000 személy befektetett már a kezdeményezésbe. „Mindenkinek köszönjük a szép üzeneteket és a projektünk támogatását – írták. (hírszerk., közlemény)