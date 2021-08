Ma van a balkezesek világnapja (és ráadásul péntek 13.)

Augusztus 13. a Balkezesek Nemzetközi Világnapja, amit az emberek körülbelül 13%-a ünnepelhet.



A világnapot először 1976-ban tartották, célja felhívni a figyelmet a balkezeseket érő hátrányokra.Az emberek döntő többsége a jobb kezét használja elsődlegesen finomabb tevékenységei elvégzéséhez, viszont minden hetedik ember (az adat a fejlettebb országokra értendő a Wikipédia szerint ) használja ma dominánsabban a bal kezét a jobb helyett – ezt nevezik balkezességnek. Ennek az aránynak nemcsak a genetika az oka, hanem a társadalmaknak a balkezességet többségi alapon elutasító hagyományai is. Az iskolákban nagyjából a 20. század közepéig kényszerítették a balkezes gyerekeket, hogy a jobb kezükkel tanuljanak meg írni.A balkezesség nem megszokás, hanem biológiai alapokon nyugvó, a balt a jobbal szemben előnyben részesítő kézhasználat, ami a jobb agyfélteke dominanciával magyarázható; művészek között sokkal gyakoribb. A balkezesek aránya a nyugati országokban folyamatosan nő.Előnyei is vannak a balkezességnek (pl. a bokszban, lásd a CNN összeállítását), de hátrányai is: számos eszközt, szerszámot jobbkezesek terveztek jobbkezeseknek, és egy balkezesnek nehezebb boldogulni a használatukkal. Szerencse, hogy léteznek már balkezeseknek tervezett eszközök is.Ha valaki még mindig gyanakodva tekintene a balkezesekre, ettől padlót fog: nemcsak balkezesek napja van ma, hanem péntek 13. is!