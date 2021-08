CDC: a terhes vagy gyermekvállalást tervező nők is biztonságosan olthatók Covid-19 ellen

A terhes nőket is be kell oltani a Covid-19 ellen, ugyanis nem nő az oltás miatt a terhességvesztés kockázata - közölte az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) egy új elemzést követően.



A CDC korábban nem javasolta egyértelműen a terhes nők oltását, bár eddig is hangsúlyozta, hogy

a koronavírus elleni oltás biztonságos az állapotosokra

: eddig azt az instrukciót adták, hogy az érintettek beszéljék meg a témát orvosaikkal. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2021. január 29-én módosított a koronavírus elleni oltásokra vonatkozó korábbi ajánlásain , és nevezte biztonságosnak az állapotos nők oltását.Az amerikai hatóság szerint az Egyesült Államokban a terhes nők megkaphatják a sürgősségi engedéllyel rendelkező három vakcina bármelyikét (Pfizer, Moderna vagy Johnson & Johnson)., a CDC reproduktív egészséggel foglalkozó osztályának vezetője elmondta, hogy a terhes nőknek csak 23% kapta meg az oltásnak legalább az egyik adagját. "Ezt szeretnénk növelni" - mondta Ellington, megjegyezve, hogy az ügynökség dolgozik azon stratégiák kidolgozásán, hogy a szülészek és nőgyógyászok is olthassanak. Azt akarjuk, hogy a nők védve legyenek, és az oltás előnyei meghaladják a lehetséges kockázatokat - tette hozzá.Az oltás elmaradása ugyanakkor szükségtelen rizikóval jár a terhes nők és születendő gyermekeik számára, hiszen terhesség alatt nő a Covid-19 által okozott betegség súlyos formáinak kockázata, a terhesség alatti Covid-19 pedig növeli a koraszülés kockázatát.A CDC azt javasolja, hogy a teljes, 12 éve felüli populáció oltassa be magát, beleértve azokat is, akik terhesek, szoptatnak, teherbe akarnak esni, vagy akik a jövőben gyermekvállalást terveznek. Az oltás termékenységre gyakorolt negatív hatásáról szóló mítoszoknak nincs tudományos bizonyítéka - szögezte le Ellington. StockSnap képe a Pixabay -en.