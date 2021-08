Jövő héten 20. Partiumi Magyar Napok: jön Zorán, a Kaukázus, az Intim Torna Illegál és a Parno Graszt is

Augusztus 18. és 22. között huszadik alkalommal szervezik meg Szatmárnémetiben a régió egyik legjelentősebb kulturális és szórakoztató rendezvénysorozatát, a Partiumi Magyar Napokat. A jubileumi régióünnep nyitóeseménye a Sissi, a magyarok királynéja című produkció; Huszka Jenő és Szilágyi László humorral és szerelemmel átitatott darabját a magyarországi Monarchia Operett hozza el Szatmárnémetibe.



Augusztus 20-án a Kossuth-kertben 21.30-tól fellép azzenekar, fellépésük az idei búcsúkoncert-turnéjuk része. Augusztus 21-én lép fel 21.30-tól a Kowalsky meg a Vega; a vasárnapi zárónaponkoncertezik a Megyei Múzeum előtt 21 órától. A részletes program ezen a linken böngészhető. A Partiumi Magyar Napok helyszínei közül az egyik legnagyobb közönségkedvenc kétségtelenül a Borudvar, ahol a baráti viszontlátások és éjszakába nyúló beszélgetések mellé a szervezők biztosítják a régió legzamatosabb nedűit és a kellemes muzsikát is. Annak érdekében pedig, hogy a közös élmény a korábbiaknál is kiemelkedőbb legyen, a borászok idén egy még tágasabb, még hangulatosabb zöldövezetben várják majd a borbarátokat a Kossuth-kert hűs árnyat adó fái alatt. A Borudvar augusztus 20-án, azaz pénteken nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt.

Koncertprogram a Borudvarban



A helyszín hangulatához tökéletesen illeszkedő koncertek sorát pénteken 18 órától Nági, azazmagyarországi énekesnő nyitja meg. 20 órától a fiatal énekesnőt aváltja a színpadon. A pénteki nap utolsó fellépőjeként, 22 órától pedig az autentikus népzene és a könnyűzenei stílusok között merészen kalandozógondoskodik majd a muzsikáról.Augusztus 21-én, szombaton 18 órától a háromtagúzenekaré a főszerep, 20 órától az alterpop szövegeket éneklő és táncszenét játszóveszi át a hangulatfelelős szerepét. Az esti szórakozás azonban ezt követően sem ér véget, hiszen éles stílusváltással 22 órátólpörgeti majd a lemezeket.A vasárnap is hasonlóan színes koncertkínálattal várja a Borudvar látogatóit. 16:30-tóllép színpadra, 18:30-tól az egyik legeredetibb, tradicionális cigányzenét játszó együttes, a magyarországi és nemzetközi szinten is nagy népszerűségnek örvendőrázza fel majd a hangulatot. A Borudvarban található Catena színpad utolsó fellépője a szatmáriak egyik büszkesége,lesz.

Beszélgetés: online tér és a járványhelyzet hatása a fiatalok kapcsolataira



Augusztus 21-én, szombaton 10 órától, a Kossuth-kertben lévő Zöld-házban kerül bemutatásra a „papírfecnik az ágy alatt” című antológia (szerkesztette:, a Szamos folyóirat főszerkesztője, válogatta:, a Szamos Diákirodalmi Kör elnöke), melyben Szatmár megyében élő diákírók írásai, valamint a szatmárnémeti Aurel Popp Művészeti Líceum diákjainak a grafikái találhatók.A kör tagjai a saját írásaikból összeállított műsort fogják előadni. Ezt követőencímmel kerekasztal-beszélgetésre várják az érdeklődőket.

Főzőversenyek: várják a csapatok jelentkezését

A minden évben nagy népszerűségnek örvendő gasztrocsata az idei esztendőben is két színtéren zajlik: augusztus 21-én, szombaton a bográcsos ételek, 22-én, azaz vasárnap pedig a halételek kerülnek terítékre. Mindenkinek hoznia kell a saját bográcsát és alapanyagait, a szervezők biztosítják a tűzifát, a sörpad garnitúrát, illetve a vasárnapi versenyen minden csapat számára a kb. 4-5 kilogrammnyi pontyot.Nevezési határidő: augusztus 18., a bográcsos ételek szombati csatájára Takács Zoltánnál lehet jelentkezni a 0745317275-ös telefonszámon, a halételek vasárnapi versenyén való részvételi szándékot pedig Kacsó Zoltánnál a 0785298217-es számon lehet jelezni.

Sportprogramok: közös zumba, biciklizés, sakkversenyek

A 20. alkalommal megszervezett PMN sportrendezvényeinek sorát augusztus 19-én, 18 órától az Ady Endre utcai Both Katalin Sportteremben egy focitorna nyitja meg, mely által kollégái, barátai és ismerőseisportújságíróra emlékeznek.Az idei PMN-en a szervezők egy vidám hangulatú közös kerékpározásra is várják a sportkedvelőket. A kezdeményezés célja, hogy a kicsik és nagyok körében is népszerűsítse a biciklizést mint közlekedési- és mozgásformát, épp ezért a szervezők korosztálytól függetlenül minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak augusztus 20-án, pénteken 18 órakor a Kossuth-kert főbejárata elé.A sakkversenyek keretében augusztus 21-én, 14 és 18 óra között a junior kategóriában indulók, azaz a 10 és 14 év közöttiek, vasárnap 14 és 20 óra között pedig a 14 évnél idősebbek csapnak majd össze.

Járványügyi előírások



Az érvényben lévő szabályok értelmében a Partiumi Magyar Napok keretében szervezett nagykoncerteken való részvétel minden 16 évnél idősebb résztvevőnek a következő feltételek mellett lehetséges:- 10 napnál régebbi oltási igazolással- 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel- 24 óránál nem régebbi negatív antigén teszttel- a koronavírus-megbetegedésből kigyógyultak esetén minimum 15 nappal korábban kiállított, de 180 napnál nem régebbi igazolással.A koncertek helyszínein (Kossuth-kert és Megyei Múzeum előtti tér) lehetőség lesz gyorsteszt elvégzésére, amely a résztvevőket a PMN programjainak 24 órás látogatására jogosítja fel.Az érvényes oltási igazolással, a 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel, valamint a koronavírus-megbetegedésen átesett igazolással rendelkező személyek karszalagot kapnak, amely viselésével szabadon beléphetnek a Partiumi Magyar Napok minden programjára. A gyorsteszttel rendelkező résztvevők ideiglenes karszalagot kapnak, amelyek 24 órán át érvényesek.A programokon való részvételt lázmérés és kézfertőtlenítés előzi meg, a bel- és kültéri rendezvényeken a védőmaszk viselése kötelező.