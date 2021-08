Keddtől már startol a KMN: a 2019-es maximum és a 2020-as minimum között félúton

A körülményekhez képest minden maximálisan rendben rendben van - mondta el Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője a rendezvény kezdése előtti utolsó sajtótájékoztatón. Közlése szerint a szervezők hullámvasúton érezték magukat az elmúlt időszakban, amikor rendre változtak a hatóságok feltételei és szinte semmi bizonyosat nem tudtak, ennek ellenére mindent megtesznek, hogy ez ne legyen érezhető a rendezvényen. A járványhelyzettel kapcsolatos előírásoknak ugyanis a szervezők is meg kell feleljenek.



Mennyiségileg és minőségileg a 2019-es maximum és 2020-as minimum között nagyjából félúton van a kínálat,

Oláh Emese alpolgármester, Szabó Lilla programigazgató és Gergely Balázs főszervező

valamivel több, mint 250 programpont közül választhatnak az érdeklődők a Kincses Kolozsvár Egyesület, illetve a KMN partnereinek a szervezésében. Néhány klasszikus programot és helyszínt már biztosan újra élvezhet a közönség. Újra működni fog majd a borutca, új helyszínen és időpontban, de ismét szerveznek Örömfőzést, illetve Donathon futóverseny is lesz ( részletes infók itt ), amely visszatér a névadójához: a falumúzeum területén szervezik meg. A tavalyi programok közül ugyanakkor megtartották a főtéri filmvetítést, augusztus 20-án az operagála után szélesvásznon lehet megtekinteni aat. Román felirat is lesz hozzá.A rendezvény lelkét jelentő Farkas utcai forgatagot is újra megszervezik. Ez lesz egyben az egyetlen rendezvény, illetve rendezvényhelyszín, amelyre nem kell semmiféle igazolást felmutatni, mindenki szabadon beléphet, mert hivatalosan vásárnak minősül. Ezért színpadot sem építenek oda, utcazenészek biztosítják a hangulatot.alpolgármester elmondása szerint az önkormányzat igyekszik a lehető legjobb körülményeket biztosítani a szervezőknek, az említett Farkas utcát például már augusztus 16-tól lezárják. A Polgármesteri Hivatal egyébként 680 ezer lejjel támogatja a rendezvényt, ami 150 ezer lejjel több, mint a 2019-es rendezvény esetében. Olah Emese szerint ezzel is bizonyítani szeretnék, fontos számukra, hogy újra beinduljon a kulturális élet a városban.A legszigorúbb belépési szabályai a Kolozsvári Magyar Operában tartandó augusztus 17-i nyitógálának vannak. Az eseményen, aminek része acímű operett bemutatója,

csak és kizárólag oltási igazolvánnyal lehet részt venni,

mert csak akkor működhet teljes kapacitással a nézőtér, ha minden résztvevő be van oltva. Szintén a nagy érdeklődére való tekintettel - Gergely Balázs elmondása szerint a bejelentés után néhány nappal szerte Erdélyből sokan jelezték a részvételi szándékukat -, csak 25 lejes belépő ellenében lehet részt venni. Ezzel is biztosítani szeretnék, hogy azok, akik akár több száz kilométert is utaznak a produkcióért, biztosan meg tudják nézni.Azt is hangsúlyozták, hogy a nyitógála teljes bevételét felajánlják a Szent Mihály templom neogótikus kerítésének a felújítására, amire idén gyűjtési akciót is szerveznek.

A részletes program egyébként már elérhető a honlapon,

hétfőre pedig a programfüzetek is kijönnek a nyomdából, illetve a magyar napok telefonos applikációja is elkészül. Akkor tartják ugyanakkor az első kiállításmegnyitót is,grafikakiállítását nyitják meg a Művészeti Múzeumban. Összesen egyébként 15 kiállítást nyitnak meg, 30 koncertet lehet majd meghallgatni, és sok-sok vezetett sétát tartanak. A gyerekprogramok helyszíne a Romkert mellett a Heltai lesz. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a Szent István Napi Néptánctalálkozó részeként több olyan gyerekeknek szánt rendezvényt is tartanak, amely nem szerepel a programjukban, azért a rendezvény kínálatát külön kell megnézni.Akiket már beoltottak, azok augusztus 16-tól kérhetik a belépést megkönnyítő karszalagjukat. A szervezők felhívják a figyelmet, bár a karszalag könnyíti, de nem helyettesíti az oltási igazolást, amelyet, ha a hatóságok kérik, fel kell tudni mutatni a rendezvényeken, ezért azt ajánlják, hogy a személyi mellett mindenki hordja magánál azt is. A karszalag kiváltásához egyébként személyi igazolvány is szükséges.Akik nem kértek az oltásból, azok teszttel vehetnek részt az eseményeken, az antigén tesz 24 óráig, míg a PCR-teszt 72 óráig érvényes. Akik pedig ennek sem szeretnék alávetni magukat, azoknak marad a KMN TV kínálata, amelyen augusztus 18-21. között reggel 10 órától este 22 óráig kínálnak műsort, elő közvetítéseket és stúdió-beszélgetéseket. A fesztivál ideje alatt egyébként oltóközpont is fog működni a Farkas utcában.A szervezők ugyanakkor arra kérik az érdeklődőket, hogy legalább fél órával a meghirdetett kezdés előtt legyenek már a helyszínen, mert a beléptetés időigényes folyamat.