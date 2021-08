Csütörtöktől nappal a kultúra, éjszaka a szórakozás lesz az úr a Double Rise-on

Egy torockói mondás szerint, aki életében legalább egyszer nem mássza meg a Székelykő csúcsát, az úgy hal meg, hogy soha nem tudta meg az élete értelmét. Aki pedig nem lesz ott csütörtöktől szombatig a hegy lábánál zajló Double Rise fesztiválon, az nem csak az élet értelméről, de a Kistehén zenekar utolsó koncertjéről is lemaradhat, amely a napfelkelők fesztiválján búcsúzik el az erdélyi közönségtől, mielőtt (talán végleg) feloszlik.



Forrás: Double Rise komm.

Már csak egyet kell aludni hozzá, és elstartol a Double Rise, ahol a legjellemzőbb outfit a szalmakalap és napszemüveg kombó, és amelyen a szülei nyakában és gondos felügyelete alatt első fesztiválélményt megélő lurkó sem idegen látvány. Ami jól érzékelteti, hogy a számos kulturális rendezvényt felsorakoztató, összművészeti fesztiválon jól megfér egymás mellett több stílus, így zenei irányzat is, mint a pop, rock, folk, elektronikus és népzene.

Mutatjuk, hogy mi az, amiről nem érdemes lemaradni és amire jó felkészülni a három nap alatt:

A Kistehén erdélyi búcsúkoncertje egyszeri és megismételhetetlen élmény lesz az idei nyáron.

Forrás: Double Rise komm.

Rajtuk kívül többek között egyedülálló élményt nyújt majd a pörgős és interaktív produkcióiról is híres Péterfy Bori & Love Band, a 2019-es fesztivál himnuszt jegyző szerzőpáros, a Bohemian Betyars és a Parno Graszt, illetve a Szempöl és a Szupernem is, akiket nem igazán kell bemutatni az erdélyi közönségnek, mert tudják, extra nagy csápolást jelentenek. A Folkudvarban a 10 éves Tokos Zenekar adja meg a módját a jubileumi évnek. A fesztivál életében pedig először lép fel a LUNDA, a pop kötődésű, folk, indie, rock elemeket keverő zenekar.

A fránya járványhelyzetnek lesznek a napfelkelőkre vonatkozó korlátozásai is

A szabályozásoknak megfelelően egyébként naponta maximum 5000 embert engednek be a rendezvényre.

Forrás: Double Rise komm.

Mivel a fesztiválra csak azok a személyek léphetnek be, akik igazolni tudják, hogy tíz nappal azelőttig megkapták a koronavíruselleni oltás második dózisát, 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszteredménnyel, 24 óránál nem régebbi gyorsteszttel rendelkeznek vagy igazolásuk van arról, hogy (15–90 nap között) átestek a betegségen, nem árt magatokkal hozni a fesztiváljegy/bérlet mellett az ezekről szóló bizonyítványt is.Akik ezekkel nem rendelkeznek, azok pedig a helyszíni teszteléshez szükséges 30 lejt ne felejtsék otthon. Gyorstesztet ugyanis a Double Rise kapuinál is végeznek.

Jegyek, bérletek és más érdekességek!

Forrás: Double Rise komm.

Arról, hogy milyen érdekességekkel indul a fesztivál,főszervezőt kérdeztük, aki kiemelte:- az elővételes jegyek már csak ma éjfélig elérhetőek, utána már csak a helyszínen lesz lehetőség jegyet váltani- csütörtökön délben nyitnak a jegypénztárak Torockón, ezzel párhuzamosan pedig már a kempinghelyekre is be tudnak költözni a karszalaggal rendelkező sátorozók- az első koncertre délután 5 órakor kerül sor, a Fehér megyei Hóhányók lép a nagyszínpadra és nyitja meg a háromnapos fesztivált.Azjelmondattal a szervezők a fesztivál ötödik évében szeretnék visszahozni az első Double Rise hangulatát, így a 2019-es kiadásnál is nagyobb hangsúlyt kap az összművészeti jelleg. A zenei kínálatot kiteljesítő művészetek: a színházi- és irodalmi programok, a kiállítások és a sportesemények lesznek. Az előző négy évben főleg az erdélyi és székelyföldi színházak, színművész társulatok és írók kaptak lehetőséget a Double Rise-on, most viszont Gazdag Balázs szerint főleg a magyarországiak közül válogattak.A kettős napfelkeltét pedig ezúttal úgy értelmeznék a szervezők, hogy a nappal a kultúráé, az éjszaka pedig a szórakozásé lesz. Hogy ez pontosan miből áll majd és miben különbözik az eddigi évektől, az a helyszínen kiderül.