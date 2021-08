Frissítés: 12 óra alatt 4 földrengés, az utolsó 4,2-es erősségű volt!

UPDATE 15:00



A Richter-skála szerinti 4,2-es erősségű földrengés volt szerdán Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében - közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).



A földmozgás 12 óra 31 perckor következett be 140 kilométeres mélységben, epicentruma Brassótól 53, Ploieşti-től 65, Bukaresttől 121 kilométerre volt. (agerpres)



Az eredeti hír:



Három földrengést jegyeztek 30 perc leforgása alatt csütörtökre virradóra Buzău és Vrancea megyében. Kettő 2,9-es, egy pedig 2,5-ös fokozatú volt a Richter-skála szerint - számolt be a földfizikai intézet.



Az első földrengés 1 óra 6 perckor következett be Buzău megyében, a második 1 óra 22 perckor Vrancea megyében, a harmadik pedig 1 óra 32 perckor Buzău megyében. Erősségük sorrendben 2,9, 2,5 és 2,9-es fokozatú volt a Richter-skála szerint.



Augusztusban eddig 18 földrengést jegyeztek Romániában, a legerősebb 4,1-es fokozatú volt. Az idei év legerősebb földrengését (egy 4,7-es fokozatút) május 26-án regisztrálták. Ennek hatását Bukarestben is érezni lehetett. (agerpres)

