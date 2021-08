Gerillakampányt indított a rendőrség a gyorshajtók ellen

A túlzott sebesség veszélyeire próbálja meg felhívni a figyelmet a rendőrség egy kedden elindított kampánnyal, amelynek a Kilátás a kórházi ágyból nevet adták.



A rendőrök egy kórházi ágyat helyeztek el kedd délelőtt a Bukarestet Konstancával összekötő autópálya melletti OMV-benzinkútnál az augusztus 10-e és szeptember 30-a között zajló országos kampány elindításaképpen."A túlzott sebesség okozta legtöbb súlyos közúti baleset nyáron, a szabadságok idején következik be, amikor az emberek nyaralni sietnek - hegyvidékre, tengerre. Az emberek sokszor választanak szép kilátást biztosító szállást nyaralásukra. A vakációzni siető gépkocsivezetők azonban nem gondolnak arra, hogy a nagy sebesség miatt egy másfajta kilátásban is részük lehet: a kórházból nyíló kilátásban" - áll a kampány szövegében.A kampány keretében a közlekedésrendészet különböző akciókkal akarja felhívni a sofőrök figyelmét a kockázatokra, amelyeket akkor vállalnak, ha nem tartják be a követési távolságot, nem igazítják sebességüket az útviszonyokhoz, és főként ha nem tartják be a sebességkorlátozást - mondta elfőfelügyelő, a rendőrség közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.A rendőrség szórólapokkal, videóanyaggal, rádiócsatornák által sugározott közhasznú hirdetéssel, a közösségi hálón közzétett üzenetekkel készült a kampányra, de a nyaralni vágyók is belefuthatnak a hirdetésbe a szállásfoglalási oldalakon "nagyon jó ajánlat" címszó alatt, amelyre rákattintva a www.vederedinspital.ro weboldalra jutnak.