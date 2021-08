Running Festival Csíkszereda: több lesz, mint egy futóverseny!

Széleskörű médiakampány előzi meg, kulturális és gasztronómiai kísérőprogramok teszik gazdagabbá, ráadásul a Csíkszeredai Könyvvásár is kiegészíti a szeptember 17–18-i Csíkszeredai Futófesztivált (Running Festival Csíkszereda). A szervezők mintegy 1500 futóra számítanak, és azt ígérik, ez több lesz, mint egy futóverseny!



Csíkszeredában immár húszéves hagyománya van a maratonfutásnak: a Tusnád Ásványvíz Székely Maraton már bizonyította, hogy a város elhivatott a versenyszerű futás iránt, mostanra pedig megérett az idő a szintlépésre. Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ezért a főszervező Siculus Cycling Club Sportegyesülettel mindent megtesz azért, hogy nemzetközi szinten is jegyzett maratonfutást szervezzen - áll a szervezők közleményében.A fesztivált bemutató sajtótájékoztatónpolgármester a futófesztiválnak a város sport- és turisztikai életében betöltött kiemelt szerepéről beszélt, a társszervező Siculus Cycling Club Sportegyesülettel alelnöke,az egyesület tevékenységét és a futófesztivál újdonságait hangsúlyozta,pedig a technikai tudnivalókat ismertette.A futóverseny kétnyelvű honlapján részletesen beszámolnak minden fejleményről. Ugyanitt lehet benevezni is, augusztus 15-ig ráadásul elővételben féláron válthatók meg a beugrók. Fontos tudnivaló, hogy helyszíni nevezés nem lesz, a szervezők arra kérnek mindenkit, figyeljenek erre.Jelentkezhetnek profik és amatőrök is, öt versenyszámban: maraton (42 km), félmaraton (21 km), maratoni váltó (4x10 km), terepfutás (7 km) és családi futás (2,5 km).A szombati maratonfutást pénteken éjszakai terepfutás előzi meg, ez a Jakab Antal Tanulmányi Háztól indul és a Nagy-Somlyó helyre vezet ki, és pasta partyval zárul. Utóbbira szeretettel várják mind a terepfutásról beérkezőket, mind azokat, akik a másnapi versenyszámokra készülnek.Szombaton reggel indul a maraton, a félmaraton és a váltó, majd délután a családi futás. Az útvonal csíkszeredai és környékbeli látványosságok előtt halad el. A városközpontból indulva Taplocára, onnan a Nagymező utcán Csíkpálfalva irányába szaladnak a résztvevők, Csíkdelnén tesznek egy kört, majd visszafordulnak és Csomortán felé kanyarodva végül Csíksomlyón át jutnak vissza a városközpontba. Délután pasta party keretében lazulhatnak a futók, a díjátadás pedig 18.00 órától lesz.A verseny fővédnökei:ifjúsági- és sportminiszter, paralimpiai bajnok,olimpiai bajnok atléta, valamintországos ralibajnok.A szervezők szívesen látnak bárkit önkénteskedni a szervezőcsapatba - áll a közleményben.