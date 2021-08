Novák Károly Eduárd versenyzőként vesz részt a tokiói paralimpián

Novák Károly Eduárd sportminiszter versenyzőként vesz részt a tokiói paralimpián - jelentette be a közösségi oldalán.



"Harmadjára készülök egy japán olimpiára. Először volt Nagano, 1998-ban, ahova végül a balesetem miatt nem sikerült elmennem. A 2020-as tokiói olimpiának a járvány tett keresztbe. De most végre elérkezett az a pillanat, amelyre olyan rég vártam!" - írta a Facebook-bejegyzésében.Novák ötödik alkalommal veszt részt a paralimpiai játékokon. 2012-ban Londonban pályakerékpárban (4 kilométeres egyéni üldözőverseny, C4 kategória) lett bajnok. Szintén Londonból van egy ezüstérme az országúti versenyből (egyéni időfutam, C4 kategória), illetve a 2008-as pekingi paralimpián is nyert egy ezüstöt az országúti kerékpárban (egyéni időfutam, LC2 kategória). A pekingi ezüstje volt az ország első paralimpiai érme, míg a londoni győzelmével az ország első paralimpiai aranyát szerezte meg."Azt mondhatják sokan, hogy nincs már mit bizonyítanom. De ez nem egy sportoló, egy bajnok, egy győztes hozzáállása. Az a megtiszteltetés ért, hogy ebben a nagyszerű mezben versenyezhetek és képviselhetem az országot. Ez a legszebb bizonyságtétel, a családom, a gyerekeim támogatása pedig erőt ad ahhoz, hogy egy újabb érmet szerezzek. Büszkévé akarom tenni őket! Büszkévé akarom tenni önöket!"- írta Novák.Nemrégiben többen is támadták a minisztert a párbajtőrözőval kapcsolatban tett kijelentése, szóváltás miatt. Eugen Teodorovici a PSD politikusa például kijelentett: "Egy miniszternek, aki nem érti az összes verejtéket és áldozatot, amit egy sportoló a teljesítmény érdekébe tett, nincs a román sport vezetésében keresnie" - írta a PSD sportügyekben teljesen tájékozatlan gazdasági szakpolitikus.