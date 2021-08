Olyan halat fogtak, amelynek fogai kísértetiesen hasonlítanak az emberére

Az Észak-Karolinai Nags Head közkedvelt halászparadicsom, ahol számos halfaj megtalálható, köztük az is, ami újabban a közösségi médiában kiverte a biztosítékot, miután Jennette's Pier feltöltött róla pár képet.



Nem véletlenül, a képen a kaliforniai birkafejű hal volt (Semicossyphus pulcher), amely elsőre semmi rendkívülit nem tartalmaz, legalábbis egészen addig, amíg rá nem "mosolyog" valakire.Hisz látszólag egy hibátlan emberi fogsor villan elő a hal szájából. "Annak a halnak jobb fogai vannak, mint nekem" - idézte az egyik felhasználó humoros kijelentését a BBC.Nevét ennek ellenére inkább szája kinézetéről kaphatta, ami leginkább egy birkára vagy juhra hasonlít.A birkafejű hal 6-30 méteres mélységben, a csendes-óceán keleti részén őshonos, a Monterrey-öböltől a Kaliforniai-öbölig. Mexikóban "vieja" (öreg hölgy), vagy "vieja de California" néven ismert és kedvelt halcsemege.Általában hínár erdőkben vagy sziklás zátonyok környékén fordul elő. Tengerisünökkel, apró rákokkal és kagylókkal táplálkozik.A hímek feje, valamint farokúszója fekete, az állkapcsa fehér és a teste szalagszerűen piros színű. A nőstények színe rózsaszín és fiatalabb korában a színezete világosabb.A faj sajátossága, hogy a kaliforniai birkafejű halak ikrásnak születnek és amikor elérik a 40-50 centiméteres nagyságot, akkor váltanak nemet. De ezt az átváltozást befolyásolhatják a környezetei hatások, mint például a táplálkozásuk is.A halat állítólagtenyészti az öbölben, és halássza is azt. Mostani világhálóra felkerült fogásában is reménykedett, mert ahogy a McClatchy Newsnak mondta, nagyon jó horgászni és nagyon finom is.