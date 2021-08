Cîțu és Boc is feltűnt az Electric Castle első estéjén

Florin Cîțu miniszterelnök Emil Boc-al társaságában látogatott el a bonchidai Bánffy-kastélyhoz, az EC fesztivál különkiadásának első estéjére.



A miniszterelnök a Pro Tv-nek úgy fogalmazott: örül annak, hogy az Electric Castle Specialt és más fesztiválokat is megszervezhetik Romániában, már várta ezt a légkör.Emil Boc-nak nem titkolt szándéka, hogy Cîțu a PNL elnöke is legyen, most sem rejtette el instagramos közönsége elől szimpátiáját, azt írta: "Együtt Florin Cîtu miniszterelnökkel és sok más baráttal az Electric Castle-ön. Kiváló a hangulat".Cîțu is posztolt az eseményről, bár ő már csak másnap. A fáradt szemek valószínűleg arról árulkodnak, hogy valóban jól érezte magát az eseményen, de feltehetően a miniszterelnöki tisztség is sokat tesz ezért.A fesztivál augusztus 6. és 15. között zajlik több mint 20 helyen Bonchidán és Kolozsváron egyaránt. Az EC-re ezúttal 250 művész 23 országból, három kontinensről érkezik hozzánk.

Az eseményről a Transindex fesztivál-tudósítói is beszámolnak majd! Már a szombati nap folyamán megjelenik képösszeállításunk az első estéről.

(hírszerk./ hotnews