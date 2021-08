Három személyen észlelte a vírust a rendőrség koronavírusra szakosodott kutyája

Péntek este először észlelte három személyen a vírus jelenlétét a rendőrség koronavírusra kiképzett rendőrkutyája.



A Madrid és Nagyszeben között közlekedő járat 151 utasa közül huszonkettőt karanténba küldtek, egyet pedig izoláltak a hatóságok. Egyesek ugyanis nem olttatták be magukat, mások nem rendelkeztek teszttel.A rendőrkutya által észlelt három személy közül, miután egyikükön antigén tesztet végeztek a közegészségügyi igazgatóság emberei, az eredmény pozitív lett. Őt a szebeni COVID-19 kórházba szállították, hogy igazolják vagy cáfolják a teszteredményt. Ő egyébként már mindkét oltását megkapta. Ennek ellenére a Szeben Megyei Egészségügyi Igazgatóság helyettes vezetője,később közölte, hogy az utas PCR-tesztje igazolta a fertőzés gyanúját.A második személyt, akit a kutya fertőzöttnek jelölt, szintén letesztelték, de az eredmény negatív volt. Így őt 14 napig karanténba helyezték, de az ötödik napon egy negatív PCR teszttel ez feloldható.A kutya által bejelentett harmadik személy már átesett a betegségen 2021.07.17-én, ő dokumentummal igazolta ezt.A kutyákat a román rendőrség nagyszebeni kinológiai központjában képeztek ki a fertőzés kiszűrésére, és állítólag nagyan pontosan be tudják azonosítani a koronavírusos szagmintákat.A projektre tavaly szeptemberben választottak ki öt német és egy belga juhászkutyát, idomításukat a temesvári járványkórháztól kapott szagmintákkal kezdték meg, később pedig több Szeben megyei Covid-kórház is bekapcsolódott a projektbe. Az idomításhoz önkéntes alapon izzadságmintát vettek olyan koronavírusos páciensektől, akik még nem kezdték meg a gyógyszeres kezelést.A sikeres vizsga után a rendőrkutyákat a nagyszebeni nemzetközi repülőtér zsúfoltabb járatainál szokták bevetni, hogy a járványügyi ellenőrzés előtt segítsék a fertőzött utasok beazonosítását.