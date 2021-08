Már elérhető a 12. Kolozsvári Magyar Napok programkínálata!

Elérhetővé vált a www.magyarnapok.ro oldalon a 12. Kolozsvári Magyar Napok honlapja, ahol az érdeklődők megtalálhatják a rendezvénysorozat teljes és részletes programkínálatát. Ugyanitt olvashatók a Magyar Napokkal kapcsolatos legfontosabb hírek, a részvételi szabályok és járványügyi óvintézkedések, a rendezvény ideje alatt pedig itt is elérhető lesz a KMN-tévé, amely azok számára is biztosítani igyekszik a Magyar Napok-élményt, akik személyesen nem vehetnek részt az eseményen.



A szervezők ugyanakkor két fontos tudnivalót is közöltek, egyrészt megváltozik az örömfőzés helyszíne, másrészt szombattól lehet jelentkezni a KMN-Donaton Terepfutóversenyre.Idén az örömfőzésre augusztus 22-én (vasárnap) 9 órától kerül sor egy korábbiaktól eltérő, új helyszínen, a törökvágási Kolozsvári Falumúzeum (Romulus Vuia Nemzeti Etnográfiai Park) területén. Az örömfőzésre augusztus 16-ig jelentkezhetnek az érdeklődők a 0743.296.613-as telefonszámon vagy a gasztro@magyarnapok.ro címen!A helyszínen az Ördöngös Zenekar élő muzsikája garantálja a kiváló hangulatot, az esemény végén pedig az elkészített finomságok zsűrizésére és a díjátadóra is sor kerül.Ugyanakkor ismét várják a korábbiakban nagy népszerűségnek örvendő KMN-Donaton Terepfutóversenyre a jelentkezőket: augusztus 22-én 10 órától új helyszínen, a törökvágási Kolozsvári Falumúzeum (Romulus Vuia Nemzeti Etnográfiai Park) és a Hója-erdő területén mérhetik össze tudásukat a résztvevők tíz különböző kategóriában (3-6 év közöttiek, 7-9 év közöttiek, 10-11 év közöttiek, 12-13 év közöttiek, 14-15 év közöttiek, 16-17 év közöttiek, 18-34 év közöttiek, 35-44 év közöttiek, 45-54 év közöttiek és 55 év felettiek) és három különböző – 1, 5 és 10 kilométeres – távon.Az új helyszínnek szimbolikus jelentősége és történelmi vonatkozása is van, hiszen a legenda szerint – közel 400 évvel ezelőtt –, épp a Hója-erdő ezen területén legeltetett Donát, terepfutóversenyünk névadója, aki egy éjszaka felfigyelt a Törökvágásnál Kolozsvárra támadó török seregre. Ezt követően a hős pásztor lélekszakadva futott be a városba, bezörgetett a Monostor-kapun, s rohant egyenest a városházára. Csak annyi ideje volt, hogy riassza a városlakókat, majd holtan összerogyott, de a katonaságot hamar összetrombitálták, s elkergették az ellenséget.